Arturo Vidal quiere preparar una gran sorpresa para el centenario de Colo Colo, donde asegura que una figura de nivel mundial estará pronto en el estadio Monumental.

Fue en una transmisión en sus plataformas digitales, donde conversó con sus seguidores de todos los temas que le preguntaron, donde soltó una verdadera bomba.

Todo porque adelantó que pronto estará Franck Ribéry en Macul para ver a los albos en su reducto, en una visita que ya tienen conversada con su gran amigo francés.

“Put.. le dije venga el cul… pero anda metido no sé en qué cosa, anda jugando en no sé qué cosa, pero me dijo que iba a venir”, destacó Vidal, dejando en éxtasis a los hinchas del Cacique.

Arturo Vidal es íntimo amigo de Ribéry.

Vidal espera por Ribéry para celebrar con Colo Colo

No es la primera vez que Arturo Vidal confirma alguna estrella del fútbol como visita a Colo Colo, pero esta vez aseguró que tiene todo conversado para esté en el estadio Monumental y cantando con la Garra Blanca.

“Este año seguramente viene, estoy esperando que me avise. Le dije que se viniera”, detalló Vidal en las conversaciones internas que ha tenido con su excompañero en Bayern Munich.

Si bien otros seguidores le pedían también por James Rodríguez, el King fue enfático en sus gustos futbolísticos: “Ribery siempre me hubiese gustado en Colo Colo, ese hue… siempre fue una máquina”.

Ambos jugadores compartieron en Bayern Munich.

