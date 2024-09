El King no dudó a la hora de escoger a los más destacados bajo los tres palos.

Arturo Vidal ha paseado su talento por las canchas más importantes del mundo, por eso es voz autorizada a la hora de hablar de fútbol. Por eso que, al ser consultado por los mejores arqueros del planeta, tuvo una gran respuesta.

Jugar en equipos como Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Múnich, Barcelona e Inter de Milán, entre otros, le dieron un gran conocimiento en cuanto a futbolistas a nivel planetario a Arturo Vidal. Es por esto que suele ser consultado por su opinión respecto a distintos jugadores

Vidal elige a los cuatro mejores arqueros del mundo

Es sabido que al King le gustan mucho las transmisiones por streaming. Cada vez que tiene un rato libre se da tiempo para interactuar con sus seguidores por diversos temas. Ya sea sobre fútbol o incluso, videojuegos. El tema es que fue consultado sobre los encargados de pararse bajo los tres palos.

Arturo Vidal compartió con Gianluigi Buffon en Juventus. Imagen: Getty.

En una transmisión, a Arturo Vidal le preguntaron sobre un once ideal. Ahí el futbolista de Colo Colo explicó que era muy difícil, ya que solo en el arco era complejo elegir a solo uno. “No, cabros. No puedo. Porque mira, en los arqueros que yo les dije tengo cuatro que son los mejores de la historia. Pa qué”, indicó.

Sobre quiénes son esos cuatro arqueros, el King nombró a cuatro jugadores con los cuales compartió, incluyendo a un chileno. “Tengo a (Manuel) Neuer, tengo a (Gianluigi) Buffon, tengo a (Claudio) Bravo, tengo a… cómo se llama, el alemán. Puta, se me olvidó. (Marc-André) Ter Stegen, ahí está. Esos cuatro son. Cómo voy a elegir a uno”, señaló.

Claro que el campeón de Copa Libertadores no solo se quedó ahí, ya que tuvo especial halago para Manuel Neuer, quien sigue con los guantes de Bayern Múnich. “Era una cosa de locos. Ese hueón podría haber jugado de 10, no sé por qué no jugó de 10. Era terrible. En los reducidos jugaba de 10. Loco, era impresionante. La cagó”, expresó el volante albo.