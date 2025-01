Arturo Vidal tiene mundo. Jugó en Italia, en Alemania, en España y Brasil, en una de las carreras más extraordinarias que un futbolista chileno haya desarrollado en la historia.

Por eso cuando debió tener interacción con el influencer Speed, que llegó a Chile en una gira que realiza por Latinoamérica, se movió como pez en el agua. Primero jugó a hacerle un hoyito con una pelota y luego le regaló la camiseta de Colo Colo.

El youtuber norteamericano estaba con la camiseta de Chile puesta, sin embargo el King le habló en inglés para que se la cambiara y se pusiera la del Cacique, elenco al que volvió el año pasado.

“This is Colo Colo” le explica en un primer momento y le muestra el reverso de la polera para enseñarle el “number”, antes de besar el escudo para entregarle el regalo.

Vidal junto a Speed luego de regalarle la camiseta de Colo Colo

Speed se pone la camiseta de Colo Colo

Speed agradece el obsequio y posa con Vidal junto con la camiseta de Colo Colo. Pero ahí el King le hace otra petición.

“Change, change Colo Colo” le solicita para que se saque la de la selección chilena y se ponga la del campeón del fútbol chileno, ante lo cual accede el norteamericano.

Con la camiseta puesta le pregunta a Vidal si es “the best club in Chile” y Vidal no sólo asiente, además dobla la apuesta: “The best in Chile y en Sudamérica”.

Revisa el video de Vidal con Speed

