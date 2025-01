Es uno de los streamers más famoso de todo el orbe. El estadounidense Speed está de paso por Chile, específicamente en Santiago, en medio de su gira por varios países de Latinoamérica.

El fanático de Cristiano Ronaldo ya fue una visita que reunió muchedumbres en Argentina y, ahora, está conociendo lugares emblemáticos de la capital, acompañado por su colega chileno, Pollo Castillo, quien hace de guía turístico.

Speed comió completos, pasó por el centro de Santiago, fue a Fantasilandia y cuando llegó al Bar Victoria recibió una sorpresa que lo dejó más loco que el Nico Peric.

Un particular encuentro: Speed pasó un rato con Arturo Vidal

Fue Arturo Vidal el que sorprendió a Speed. El streamer quedó conmovido con la presencia del King en el Bar Victoria y no disfrazó su emoción al abrazarlo, en medio de un gran gentío que se acumulaba a su alrededor.

En medio de ese fervor, Speed decidió retar a Arturo Vidal a una especie de “hoyito patada”. Así, se metieron en el medio de un círculo de gente y… no es muy difícil adivinar quién ganó.

A Speed le encantó el “Indio Pícaro” | Aton

No, no fue Speed. Arturo Vidal literalmente se paseó al streamer, a quien no le quedó más que reír y agradecer el momento vivido con el futbolista chileno.

¿Qué le dijo Arturo Vidal a Speed?

El Rey saludó afectuosamente al fenómeno de redes sociales y le dijo que “Colo Colo es el mejor equipo del mundo”, ante la cara de sorpresa del afamado personaje.

