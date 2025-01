Es uno de los streamers más famoso de todo el orbe. El estadounidense Speed estuvo de paso por Chile, específicamente por Santiago, en medio de su gira por varios países de Latinoamérica. Se juntó con Arturo Vidal.

Fue una reunión extraña. El streamer y el futbolista se juntaron en el Bar Victoria y jugaron al “hoyito patada”, donde el King demostró por qué él es jugador y el otro espectador solamente.

Ha pasado cerca de una semana de ello. Pero, no habíamos tenido las impresiones de Arturo Vidal sobre su encuentro con el famoso streamer. Este martes la tuvimos.

Arturo Vidal se refiere a su encuentro con Speed

Con el tiempo ya pasado y el streamer norteamericano lejos de Chile, Arturo Vidal se dio tiempo de analizar el extraño encuentro que tuvieron en el Bar Victoria.

“Estuvo buena, pero fue muy loco todo. La verdad es que al final no puedes ni compartir con él. Mucha gente. Igual él es un poco acelerado y es difícil compartir”, enfatizó el King, quien, además, dijo que quedó medio colapsado con la junta.

“Más encima donde fuimos hacía más calor que la cresta, así que cuando podía me acercaba y hablábamos un rato o tiraba la talla, pero fue una locura. Ya en un momento me quería venir para la casa”, agregó, asegurando que no es muy “tranquila” la gira que está efectuando.

“Más que gente disfrutando, hubo peleas. Hay mucha gente y se terminan tirando combos, ni aprovechan de grabarlo. Es un problema. Si fuera más tranquilo le gustaría estar en medio de la gente, pero llega un momento que es insoportable. Va quedar enfermo, se va a ir de vacaciones como seis meses después de la gira que está haciendo”, cerró el King.