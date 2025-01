Colo Colo ha sido el gran protagonista del mercado de pases del fútbol chileno para el 2025. El Cacique ha conseguido varios fichajes bombásticos para el año de su centenario y uno de ellos viene de ser la gran figura de la última temporada en Argentina.

Claudio Aquino fue el primero y quizás más importante fichaje albo. El mediocampista brilló el año pasado con la camiseta de Vélez Sarsfield y, a pesar de tener ofertas de otros lugares, optó por venir a Chile para seguir con su carrera. Eso sí, sin el número que quería.

Y es que el día de su presentación, el jugador recibió nada menos que la 10 del Cacique. Sin embargo, reconoció que no era el dorsal que quería, lo que dejó la duda instalada. Una que la noche de este jueves finalmente se aclaró.

Claudio Aquino no se atrevió a pedirle el número a Mauricio Isla y alaba a Arturo Vidal en Colo Colo

Claudio Aquino se sumó esta semana a los trabajos y ya tuvo sus primeros entrenamientos con Colo Colo. El mediocampista está disfrutando de conocer a sus compañeros y, especialmente, a los históricos de la Generación Dorada de Chile, por los que tiene una profunda admiración.

Claudio Aquino se sinceró y contó por qué no usará el número que quería. Foto: Photosport.

“Jugar con Arturo es algo muy lindo y no sólo con él, está Mauricio (Isla), Esteban (Pavez) que es el capitán, Javier (Correa). Hay muchos chicos que juegan bien al fútbol, lo demostraron el año pasado. Es un orgullo compartir con ellos“, dijo a De fútbol se habla así de DSports.

El mediocampista dejó en claro que viene a ayudarlos para el 2025. “Vengo a aportar de donde toque, vengo a sumar. Ojalá ganar todo lo que se nos ponga en frente. Hay que prepararse para eso”.

Fue tras ello que Claudio Aquino aclaró la gran duda que dejó en su presentación: el dorsal que quería usar en Colo Colo. “En realidad pedí un número que lo uso siempre, pero lo tiene Mauri y por ahí no me atreví a pedírselo“.

“Hablando con Aníbal, desde el primer momento me dijo que quería que use la 10, que no es habitual en mí pero le dije que sí. No es una mochila ni una carga, con ese número estoy tranquilo. Con el que tenga en la espalda tengo que demostrar“, añadió.

Además, profundizó en sus conversaciones con dos ex albos que tuvo de compañeros el año pasado. “Con Chiqui (Agustín Bouzat) hablaba bastante desde el interés del club hace un tiempo. Le preguntaba del club, de la gente, de cómo es el fútbol. Me dio buenas referencias de todo, más allá del equipo, me dijo que se vive bien acá. Lo poco que he estado pude ver que hay tranquilidad, que la familia puede estar bien y eso para mí es importante”.

Finalmente, Claudio Aquino se refirió a lo que le dijo Gustavo Quinteros antes de firmar con Colo Colo. “Con Gustavo a lo último hablé. Por ahí se enteró de la noticia a fin de año y me dijo que venga, que iba a ser feliz, que era un club muy grande y que iba a estar bien. Por suerte hoy estoy acá”.

¿Cuáles fueron los números de Claudio Aquino en la última temporada?

Claudio Aquino se transformó en refuerzo de Colo Colo gracias a sus 51 partidos oficiales en total disputados en la última temporada. Anotó 12 goles, aportó con 10 asistencias y alcanzó los 3.993 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Claudio Aquino espera para poder hacer su debut con Colo Colo, lo que puede ocurrir la próxima semana. El Cacique vuelve a la cancha el día jueves 30 de enero desde las 20:00 horas, cuando enfrente a Deportes Limache por la primera fecha de la Copa Chile.

