La polémica sigue en Blanco y Negro llenando de incertidumbre el futuro de próximo de Colo Colo en el inicio de la temporada 2024. Por más que Aníbal Mosa quisiera bajarle el perfil a la disputa, las palabras del actual directivo y ex presidente de la concesionaria abren un nuevo capítulo.

“Me llama la atención lo delicado de cutis que está. Lo que yo dije ayer fue la descripción de hechos que han ocurrido en el tiempo y son bastante fáciles de comprobar”, dijo Mosa tras la presentación masiva de Arturo Vidal, en nuevos dardos al presidente de ByN, Alfredo Stöhwing.

Mosa agrega que “si él decidió abrir el baúl de los recuerdos y sacar la historia de cuando tuvimos que pelear el descenso, le quiero decir que él también estaba en ese directorio, en 2019 y 2020. Él y los mismos compañeros que tiene hoy sentados con él estaban en el directorio. Y ellos estuvieron de acuerdo con todas las decisiones que tomamos, y por unanimidad”.

“Si Alfredo va a contar la historia de la pelea del descenso debería contar la historia completa, de cómo empezó y cómo terminó. Estoy muy extrañado. Y de cierta manera decirle que no le falte a la verdad”, complementó.

“Mentiras” y películas de terror

Según insistió el puertomontino, “los valores de 15 millones de dólares que él dice son completamente falsos, es mentira, no hay que mentirle a la gente. No está ni de cerca de los valores que perdimos en esa fecha. Y quiero decir por qué ocurrió: en 2019 el Campeonato terminó antes, en 2020 jugamos la mayoría de los partidos sin público porque enfrentamos una de las pandemias más fuertes que ha experimentado el mundo”.

Y siguieron los dardos: “me parece un poco vergonzoso que se quiera restar de esa responsabilidad. Yo asumo mi responsabilidad como presidente de la época, pero yo no gobernaba solo. Había más directores, y a los directores que representa Alfredo participaron en las decisiones… Querer sacarle el poto a la jeringa, Alfredo, echándome la culpa de todo a mí no corresponde. No habla bien de un colocolino que dices ser tú”.

Aníbal Mosa sentencia sobre sus supuestos anhelos de recuperar la presidencia de Blanco y Negro: “que deje de ver tantas películas o series de vampiros o terror, porque está viendo fantasmas en todos lados. Que vea algo más tranquilo, como la Pequeña Casa en la Pradera. No quiero polemizar, pero si él quiere ocultar su ineficiencia echándome la culpa cada vez que estuvimos a punto de perder la categoría, debería usar otros argumentos”.

