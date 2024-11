Colo Colo logró la hazaña y se coronó como el nuevo campeón del fútbol chileno. El Cacique remontó los 10 puntos de ventaja de hace algunas fechas y, a pesar de empatar con Deportes Copiapó 1 a 1, la igualdad del Bulla con Everton le aseguró el título del Campeonato Nacional 2024.

Pero con el torneo ya definido, en el Eterno Campeón hacen los balances y comienzan a pensar en lo que será el 2025. Aníbal Mosa se derritió por Arturo Vidal y su rol ante el León de Atacama, pero también aprovechó para hacer una promesa de cara a la Copa Libertadores.

El año que viene, el Cacique estará una vez más en el certamen continental, ahora clasificando directo a la fase de grupos. Es por ello que el mandamás albo le respondió a RedGol sobre los planes para el plantel del centenario que buscará bajar la segunda estrella internacional.

Aníbal Mosa alaba a Arturo Vidal y apuesta en grande para la Copa Libertadores 2025

Colo Colo llega a su centenario como campeón del fútbol chileno y obligado a pelear la Copa Libertadores 2025. El Cacique quiere alcanzar una vez más la gloria continental, por lo que con el torneo ya definido, pone la mira en el año que viene.

Aníbal Mosa llenó de elogios a Arturo Vidal y dejó un mensaje a los hinchas por el plantel para la Copa Libertadores 2025. Foto: Photosport.

Aníbal Mosa conversó con los medios de comunicación en el Estadio Monumental tras la fiesta con los hinchas y se refirió a varios temas. Uno de ellos fue el gol con el que Arturo Vidal aseguró el título tras una llegada por la que peleó con el resto de directores.

“Con todo, lo celebré con todo. Se me pasaron muchas cosas en la cabeza, todo lo que se presentó cuando lo quisimos traer. Fueron muchas emociones juntas. El King es de otro planeta, estoy orgulloso de que esté con nosotros. Renovación merecida, de todas maneras”, lanzó.

En esa misma línea, el DT sacó pecho por los jugadores que llegaron a reforzar a Colo Colo en 2024. “Cuando traes sandías caladas no son apuestas. Correa, Huaso Isla, Arturo Vidal son sandías caladas. Cuando traes este tipo de jugadores no son gastos, son inversiones. Aquí está la demostración: tenemos la 34 en las vitrinas y no la tienen los otros“, dijo provocando a la U.

Pero respondiendo al micrófono de RedGol, Aníbal Mosa abordó una de las grandes dudas de los hinchas: el plantel para la Copa Libertadores 2025. “Esta institución ha sacado la cara por Chile en lo deportivo, estamos contentos por lo que hicimos y tenemos que repetirlo“, señaló sobre lo hecho esta temporada.

Tras ello, el mandamás albo aseguró que irán por nombres de categoría para soñar en grande. “Hay que prepararse, tenemos que descansar y vamos a reforzar al equipo de la mejor manera que podamos para ir a pelear la Copa Libertadores, todos los campeonatos y competir, que es lo que ha hecho Colo Colo”, cerró.

¿Cuál es la principal zona de la cancha que Colo Colo debe reforzar en 2025? ¿Cuál es la principal zona de la cancha que Colo Colo debe reforzar en 2025? YA VOTARON 0 PERSONAS

Los hinchas de Colo Colo esperan que Aníbal Mosa cumpla su promesa y le dé en el gusto con los refuerzos para ir a pelear en el plano internacional. El Cacique este año se metió hasta cuartos de final del torneo, dejando en claro que se le puede pelear a las grandes billeteras del continente.

¿Cuáles son los números de Arturo Vidal en su regreso a Colo Colo?

Arturo Vidal logró disputar un total de 35 partidos oficiales en su regreso a Colo Colo esta temporada. En ellos anotó 8 goles, aportó con 3 asistencias y alcanzó los 2.753 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo intentará cerrar la temporada con un nuevo título esta semana. El miércoles 13 de noviembre desde las 17:30 horas el Cacique jugará los 13 minutos restantes de la Supercopa con Huachipato.