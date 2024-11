Aníbal Mosa le pasa la copa en la cara a la U: "Tenemos la 34 y los otros no"

En una remontada que pasará a la historia, Colo Colo le quitó el título a Universidad de Chile y es el nuevo campeón del torneo. El Cacique empató 1 a 1 con Deportes Copiapó y, gracias a la igualdad por el mismo marcador entre el Bulla y Everton, se quedó con la corona de la temporada 2024.

El elenco dirigido por Jorge Almirón supo reponerse a una serie de problemas durante el año. Un calendario cargado, la polémica fiesta de jugadores y la denuncia de la U fueron parte de los líos que el plantel debió sostener, pero que también llenan de orgullo a Aníbal Mosa.

El presidente de Blanco y Negro participó con euforia en los festejo por la copa del Cacique y tenía algo guardado contra el archirrival. En la celebración en el Estadio Monumental el mandamás albo conversó con los medios y sorprendió con provocadores frases contra el elenco estudiantil.

Aníbal Mosa le refriega el título a la U

Aníbal Mosa no se guardó nada luego de que Colo Colo se coronara campeón. El presidente de Blanco y Negro le tocó la oreja con todo a Universidad de Chile por haberles quitado el título a pesar de que fueron los líderes casi todo el 2024.

Aníbal Mosa cargó contra la U tras el título de Colo Colo. Foto: Photosport.

El mandamás albo conversó con RedGol y la prensa que llegó a la fiesta en el Estadio Monumental. “El balance es bastante positivo. Tener la copa 34 en el Monumental demostró que somos el mejor equipo de este país. Contento, orgulloso por el equipo, por el cuerpo técnico y la hinchada. Hemos visto que están celebrando de Arica a Magallanes”, lanzó.

Pero al ser consultado por la apelación de la U por su denuncia en el Tribunal de Disciplina, Aníbal Mosa sacó toda la artillería. “Eso dejémoslo a los abogados. Hemos sido un justo ganador”.

“Cuando partió la telenovela dije que en esta actividad los puntos se ganan y se pierden en cancha. Nosotros lo hicimos de esa manera. El resto a los abogados, historiadores, literatura, pero para nosotros es historia”, añadió.

Eso no fue todo, ya que Aníbal Mosa le sacó en cara a la U el haber perdido la cima a pesar de ser líderes casi todo el año. “No le alcanzó, esa es la verdad de las cosas. Si sacamos la cuenta, no basta ser puntero 29 fechas de 30. Para ganar, hay que levantar la copa y el que la levantó es Colo Colo“.

Finalmente y al hablar de las inversiones que se hizo esta temporada, el mandamás albo terminó de refregarle el título al archirrival. “Cuando traes sandías caladas no son apuestas. Correa, Huaso Isla, Arturo Vidal son sandías caladas. Cuando traes este tipo de jugadores no son gastos, son inversiones. Aquí está la demostración: tenemos la 34 en las vitrinas y no la tienen los otros“.

Aníbal Mosa cumple con su promesa luego de ser reelegido como presidente de Blanco y Negro. Ahora la misión estará en potenciar a Colo Colo de cara al 2025, el año del centenario y donde esperan pelear por la Copa Libertadores.

¿Cuáles son los números de Colo Colo esta temporada?

Colo Colo se coronó como el nuevo monarca del Campeonato Nacional luego de haber disputado un total de 52 partidos oficiales esta temporada. En ellos el Cacique consiguió 30 triunfos, 13 empates y 9 derrotas, con 76 goles a favor y 38 en contra.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo celebra el título mientras se enfoca en su último partido del año 2024. Este miércoles 13 de noviembre desde las 17:30 horas el Cacique jugará los 13 minutos que le quedan de la Supercopa ante Huachipato, donde gana por 2 a 0 y está a nada de asegurar un nuevo título.