Aníbal Mosa cita a Maradona para celebrar fallo del Tribunal: "La pelota no se mancha"

En Colo Colo todo es alegría, luego de que se diera a conocer el fallo de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, el cual absuelve de todos los cargos a su técnico Jorge Almirón tras la denuncia de Universidad de Chile, prueba de ello es su máximo directivo Aníbal Mosa.

Tras la publicación de la sentencia, el presidente de Blanco y Negro llegó hasta el Estadio Monumental donde conversó con Radio Cooperativa, quien le pidió sus primeras sensaciones luego del dictamen que los mantiene como líderes del fútbol chileno.

Lo más curioso es que cuando a Aníbal Mosa le preguntaron por si tenía algún mensaje hacia su par de Azul Azul, Michael Clark, el mandamás de Colo Colo no tuvo mejor idea que citar una de las célebres clases del astro argentino Diego Armando Maradona.

La palabra de Mosa tras triunfo judicial de Colo Colo

“Estoy contento porque se hizo justicia. Creo que se puede volver a creer en las instituciones, eso es lo más importante, que se hizo justicia”, expresó el puertomontino para luego dejar palabras a la dirigencia de Universidad de Chile.

“No soy quién para dejarle un mensaje, pero sí decirle que este tipo de cosas, a todo el mundo del fútbol, ojalá no lleguen a tener tanta importancia. Lo más importante es que la pelota no se manche, no se ensucie el juego, que los puntos obtenidos en cancha se obtengan en cancha”, sentenció Aníbal Mosa.

¿Cómo se juega la última fecha del fútbol chileno?

DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE – 16:00 HORAS