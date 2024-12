En momentos donde el nombre de Claudio Bravo aparece como una posible opción de refuerzo en Colo Colo para la temporada 2025, nuevamente surgen voces dentro de la institución que se niegan tajantemente a su futura incorporación.

“No me extraña que (Aníbal Mosa) insista con Bravo, porque quiere lucirse. Pero es una medida bien riesgosa, por el impacto que tendría en el camarín, porque lógicamente no creo que Arturo Vidal esté contento con esto… No lo traería, muy arriesgado”, afirmaron desde la dirigencia a El Mercurio.

Quien dijo esto pertenece al bloque que lideran Leonidas Vial y Alfredo Stöhwing, ex presidente de Colo Colo, y no es la primera vez que se niegan a tener en el club a representantes de la Generación Dorada de la Selección Chilena. A las pruebas nos remitimos.

El Bloque Vial que baja el pulgar a Generación Dorada en Colo Colo

A comienzos de este 2024, cuando Stöhwing era presidente de Blanco y Negro, puso todas las trabas posibles para que Arturo Vidal no llegara a la institución. Pasó desde descartar negociar su arribo hasta afirmar que era “muy caro” para el club.

“Ojalá llegue barato. No estamos buscando batir récords en pagar“, afirmó el directivo antes de que Mosa tomara las riendas del asunto y encaminara el arribo del King a Colo Colo. Unos meses antes después la historia se repitió con otro “dorado”.

A mediados del 2023, el propio Stöhwing le hizo la cruz a Mauricio Isla, al señalar que “es un tremendo jugador, parte de la Generación Dorada de la selección chilena, pero creo que él ya está en otra etapa y no sé si es el momento para que llegue a Colo Colo“. Un año después, se puso la camiseta alba.

Arturo Vidal y Mauricio Isla juntos en Colo Colo pese a resistencia del Bloque Vial (Photosport)

¿Qué refuerzos buscará firmar el Cacique?

Los reportes periodísticos apuntan a que hasta cinco puestos son los que busca firmar el equipo de Jorge Almirón para la temporada 2025: un arquero – de preferencia chileno -, un central izquierdo, un volante central, un extremo y un delantero centro, estos dos últimos preferentemente extranjeros.