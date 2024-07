Acusan a Felipe Loyola de pegarle el feroz portazo al Cacique: “Fue él quien no quiso venir a Colo Colo”

Colo Colo solo ha recibido malas noticias en este mercado de pases. El Cacique apenas ha podido firmar de cara al asegundo semestre a Javier Correa, quien para más remate se lesionó en sus primeros entrenamientos y tiene para rato pensado en su debut.

Lamentablemente el regreso de Aníbal Mosa a la presidencia, ese que prometía la llegada de refuerzos al primer equipo, ha estado en deuda en esa materia. Sin ir más lejos Luciano Cabral terminó partiendo a México, Matías Catalán no se moverá de Talleres, de Mauricio Isla todavía no hay nada oficial y Felipe Loyola está a detalles de dejar Huachipato para irse a Independiente.

Justamente en torno a la operación caída por Loyola fue que Patricio Yáñez soltó información jugosa al respecto. El ex jugador, en su calidad de comentarista en Radio Agricultura, aseguró que el propio jugador quien rechazó la propuesta de Colo Colo.

“Es medio rara la cuestión. Hay un tercer equipo que se quiere meter y el jugador no quiere. Él no quiso venir a Colo Colo. Fue una decisión de él de no venir a Colo Colo y jugar en Chile”, afirmó el campeón de la Libertadores con los albos en 1991.

Además, el Pato analizó la baja de último minuto que sufrió Loyola antes de jugar la Copa Sudamericana. “Es peor señal, para mí fue peor señal. Si vas a comprar a un jugador que está lesionado, que no pudo jugar, es peor que si hubiese jugado”, declaró ante la opción de que parta a Independiente.

De esta manera, más el rechazo de Talleres de Córdoba de dejar partir a Matías Catalán, todos los caminos apuntan a que será Mauricio Isla el nuevo lateral derecho de Colo Colo. Sin embargo y pese a los rumores, no hay nada oficial todavía en torno al Huaso.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El Cacique jugará ante Deportes Puerto Montt hoy miércoles 17 de julio a partir de las 20:00 horas en el Estadio Chinquihue. Este encuentro será de carácter amistoso.

