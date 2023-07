El bullado e inminente fichaje de Arturo Vidal en Athletico Paranaense, que diluyó cualquier posibilidad de regreso a Colo Colo, generó polémica y críticas al mediocampista desde el pueblo colocolino.

Y el hecho le pegó de rebote a Jaime Valdés, quien en su momento regresó a Chile para cumplir su sueño de vestir la camiseta de Colo Colo. Fue el mismo Pájaro el que empujó el carro para fichar en el Cacique y los hinchas comparan la actitud del ex Palestino con el King.

De hecho, la fanaticada alba colgó un lienzo en el partido ante América Mineiro por Copa Sudamericana que claramente estaba dedicado a Vidal: “jugar acá es un privilegio, no una opción”.

Y fue esa postal la que apareció en redes sociales como supuesta publicación en Instagram de Jaime Valdés, quien además, supuestamente agregaba “y fue… ¡Aguante los indios de verdad! Los que no vienen a morir”.

Valdés se excusó con RedGol y no quiso hablar sobre el tema Vidal argumentando que no le gusta dar entrevistas porque ya está alejado del medio, pero no tenía idea de la bullada publicación. Luego de enterarse, el Pájaro fue tajante en aclarar que la imagen es un montaje y que él no tiene nada que ver.

El hecho posteriormente lo confirmaron cercanos al jugador, manifestando que los supuestos dardos de Valdés a Vidal son un burdo Photoshop. Complementan que El Pájaro “se conoce” y no tiene problemas con el King.

“A Jaime lo han etiquetado un montón de veces en publicaciones porque Vidal no quiso venir a Colo Colo y él vino gratis. La gente le reconoce mucho eso, pero él siente que cada uno decide si ir o no a Colo Colo. Jaime no tiene nada que ver con esa publicación, es un Photoshop”, sentencian.