Jordhy Thompson salió de prisión preventiva en Santiago 1. La Corte de Apelaciones acogió el recurso de su defensa y cambió las medidas cautelares para el futbolista de Colo Colo, imputado por femicidio frustrado y desacato. Su abogado, el defensor público José Mendoza, explicó qué viene ahora.

El abogado aseguró a Las Últimas Noticias que el atacante puede jugar por el Cacique pese a sus nuevas medidas, las que incluyen arresto domiciliario parcial (entre las 21 y 6:30 horas), arraigo nacional y firma quincenal ante el Ministerio Público. Eso sí, todo depende de lo que quiera el club.

“Jordhy Thompson podrá volver a jugar sin problemas, porque lo que se pide es que esté en un lugar determinado, que es el domicilio que él registro”, explicó Mendoza. El domicilio donde Thompson cumplirá el arresto domiciliario nocturno está cerca del Estadio Monumental, según lo que agregó.

“Podría tener complicaciones si tuviera que viajar fuera de Santiago, porque debería autorizarlo el tribunal. En esa instancia podría generarse algún conflicto, pero lo que es entrenamientos y partidos durante el día no habría ningún incoveniente. Pero hay que partir de la base que el club le permita jugar”, sumó.

Mendoza dijo que desconoce cuáles argumentos en específico tomó la corte para liberar al jugador. “Si bien planteamos bastantes cuestionamientos respecto a lo que se estaba imputando y cómo se acreditaban estas situaciones, en estricto rigor lo que consideró la corte no sabría decir. La resolución no es muy extensa y en definitiva la prisión preventiva no se ajustaba a los hechos”, contó.

Además, sobre el cargo de femicidio frustrado, aseguró que “hay una situación que no está siendo recogida” y que “ambas partes tienen lesiones. Objetivamente hablando, más allá del contexto de la justificación de cómo se producen, ambas partes tienen lesiones lesiones y son muy similares”.

Gustavo Quinteros y Colo Colo le cierran las puertas a Jordhy Thompson

Luego del empate entre Colo Colo y River Plate en un amistoso internacional, Gustavo Quinteros se refirió a Jordhy Thompson y su liberación. “Es difícil que vuelva a entrenar con nosotros esta temporada, no creo que lo haga. Primero, esperaremos lo que diga la Justicia”, dijo en conferencia de prensa.

“Nosotros estamos trabajando en el día a día, preparando al equipo y jugando los partidos que tenemos que jugar, no estamos empapados en ese tema. Ahora estamos muy pendientes de esta parte final de la temporada, así que, por ahora, no nos podemos ocupar de ese tema”, agregó.

Pocos días antes, el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, fue consultado sobre el futuro de Thompson y fue por la misma línea. “No nos hemos puesto a evaluar la continuidad del jugador. Está separado del plantel, no va a jugar en el resto del año”, dijo a La Tercera.

¿Por qué está imputado Jordhy Thompson?

El Ministerio Público imputó a Jordhy Thompson por femicidio frustrado y quebrantamiento de orden de alejamiento. La pareja del jugador denunció una nueva agresión física y dijo que el futbolista de 19 años intentó asfixiarla durante la madrugada del 6 de noviembre.

