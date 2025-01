Maximiliano Falcón vive sus últimas horas en Colo Colo. El central forzó su salida del Cacique y este martes 14 de enero podría definir su salida del club. Esto tras mostrarse en rebeldía y ausentarse de la pretemporada en La Serena y en Uruguay.

Situación que molestó al plantel y hasta en el cuerpo técnico. Es que pese a los intentos de Jorge Almirón, el Peluca no dio su brazo a torcer hasta lograr su venta en este mercado de pases. Por lo que ahora todo indica que emigra hasta Estados Unidos para jugar en el Inter Miami de Lionel Messi.

ver también ¿Sin pretemporada? Claudio Aquino no llega a Uruguay para sumarse a Colo Colo

Decisión que se confirmarán durante esta jornada luego de la reunión extraordinaria que realizará Blanco y Negro. La concesionaria definirá los próximos refuerzos como Salomón Rodríguez y Seba Vegas. Pero también habrá espacio para sentenciar el destino de Falcón.

Pese a que la oferta por Peluca no supera los dos millones de dólares, todo apunta a que será aceptada. Pese a que Aníbal Mosa recalcó que deseaba mantener al futbolista en el club luego de haberse ganado su permanencia en cancha y con el cariño de los hinchas.

ByN toma drástica decisión sobre Maxi Falcón

Según indicó Radio Cooperativa, en ByN el directorio decidió finalmente darle la razón al jugador y cedió en la salida de Maximiliano Falcón. Pero se reveló que esta medida llega cuando ya se colmó la paciencia con el defensor uruguayo.

“Yo hablé con uno de los asesores del directorio, y el tema Falcón solo quieren largarlo. Incluso no son pocos los que quieren demandar, porque en el fondo causa un perjuicio patrimonial y deportivo”, adelantó Rodrigo Goldberg.

Publicidad

Publicidad

ver también "Falcón está fuera de Colo Colo, aceptarán la nueva oferta por él": Avisan el fin de la teleserie alba

Luego el ex futbolista y ahora comentarista deportivo profundizó en el grave antecedente que puede generar esta situación. “Si un técnico dice este es mi plantel y de repente en plena pretemporada se va un central, se te genera un problema. Es un perjuicio que Colo Colo no hizo nada mal, tiene un contrato vigente. Si le prometieron algo, que lo pelee de adentro y no faltando a los entrenamientos. Por lo que entendí hay mucha molestia y decirle ‘chao no más’”, sentenció el Polaco.