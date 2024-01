A Gonzalo Fierro no le gusta Almirón para Colo Colo: "Quería que fuera un chileno"

A falta de la confirmación oficial, tras la reunión extraordinaria de directorio en Blanco y Negro, el argentino Jorge Almirón será el nuevo entrenador de Colo Colopara la temporada 2024, en una decisión que divide aguas entre los históricos del club.

Durante la jornada, en redes sociales, los hinchas muestran opiniones diversas ante la chance que el ex DT de Boca Juniorsasuma la banca del Cacique, uno de ellos es el ex jugador y capitán Gonzalo Fierro, que en diálogo con RedGol, dejó en claro que no era su favorito para reemplazar a Gustavo Quinteros.

“Yo siempre he sido partidario de que a los técnicos chilenos se le dé la oportunidad en Colo Colo, y creo que dentro de Chile quizás a lo mejor en cuanto a currículo no tenemos mucho, pero sí los hay”, afirma el Pistolero, quien añade que “me hubiese gustado que fuera un chileno, para ver de que están hechos, porque realmente siempre vienen desde afuera”.

Ante la elección de Almirón, Fierro sostiene que “a lo mejor, me hubiese gustado un chileno, pero creo que, dentro de las alternativas que habían, porque todos los que estaban en carpeta eran extranjeros, se optó quizás por uno de los mejores“.

¿Qué dijo Fierro por la llegada de Almirón a Colo Colo?

“Es un técnico que viene de un equipo grande, que viene de participar en Copa Libertadores y llegar a la final; entonces, creo que en cuanto a currículo es un buen técnico, ahora, vamos a dejarlo que trabaje para ver qué es lo que le presenta al pueblo colocolino durante este tiempo”, advierte el ex futbolista albo.

Respecto a lo que se le debe exigir a Almirón en los albos, Fierro sostiene que “él sabe que Colo Colo es el equipo más grande de Chile, es el equipo que se le exige todos los años ser campeón, estar en torneos internacionales, participar, hacerlo bien, jugar bien y en ese aspecto, me imagino que él asumió este desafío porque sabe lo que significa“.

“La exigencia es empezar de buena manera en Copa Libertadores, hacer una muy buena pretemporada, adecuar rápidamente al equipo, me imagino que va a traer refuerzos y claramente, se tienen que tratar de adaptar lo más rápido posible a la institución y a lo que quiere el técnico, así que en este aspecto, eso es lo primordial en estos primeros días de trabajo”, sentencia el Pistolero a RedGol.

¿Cuánto será el sueldo del nuevo DT albo?

Según reporta El Mercurio, Jorge Almirón percibirá un salario por temporada de US$1 millón de dólares, salario inferior al que percibía Quinteros en el club, y firmará contrato por dos campañas, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2025.

¿Cuándo vuelve a jugar el Cacique?

Ya se conoce el calendario de encuentros amistosos que disputará Colo Colo en Uruguay, en el marco de la Serie Río de La Plata, donde su primer lance lo disputará el martes 16 de enero, en horario y estadio por confirmar, ante Rosario Central de Argentina.

