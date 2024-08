El ex delantero albo fue presionado indebidamente por hinchas de Sportivo Luqueño y terminó por renunciar al equipo.

Una de las pruebas para certificarse como hincha de Colo Colo debiese ser la de nombrar un par de goles de Lucas Barrios en el Cacique. El delantero nacionalizado paraguayo dejó su estampa en Macul y muchos lo siguen añorando.

Ha pasado el tiempo y, pese a un retorno sin pena ni gloria, Lucas Barrios sigue generando un recuerdo alegre. Y cómo no, si el ex delantero albo hizo cuanto gol quiso y le anotó en más de una ocasión al archirrival, Universidad de Chile.

Tras Colo Colo, la carrera de Lucas Barrios parecía irse a las nubes. Sobre todo, en su primera temporada en el Borussia Dortmund, donde anotó 23 goles en 36 partidos.

Pero, de repente, el fútbol chino tocó a su puerta y la millonada ofrecida era casi imposible de obviar. Sus años en el Guangzhou Evergrande del país oriental provocaron una merma en su carrera, de la que nunca se recuperaría del todo.

Lucas Barrios se va de Sportivo Luqueño

Momentos difíciles

Lucas Barrios llegó a Sportivo Luquense el año 2023, con la esperanza de retomar la senda del gol, ya en el ocaso de su carrera. Su paso anterior, por Sportivo Trinidense, le trajo pocos réditos y era de esperar un pequeño despegue.

No obstante, no sucedió. En 14 partidos de la temporada actual, Lucas Barrios no ha conseguido ni un solo tanto y los hinchas comenzaron a perder la paciencia poco a poco.

El mal momento le pasó la cuenta. Con una hinchada cada vez más impaciente y un equipo posicionado noveno entre doce, todo terminó por cuajar en contra de Lucas Barrios. Los aficionados de Sportivo Luqueño lo comenzaron a presionar y todo terminó en una renuncia del delantero al club.

En conversación con Radio 1080 de Paraguay, el delantero aseguró que lo que desembocó en su renuncia fueron unos hinchas que lo estaban esperando en el estacionamiento. “El otro día después del partido no blindaron al jugador y le dije al presidente que esto tiene un límite”, señaló.

“Lo hago protegiendo a mi familia. Vine a cumplir un sueño en el fútbol paraguayo, la gente me demostró cariño en cada campo al que fui, estoy muy agradecido al verdadero hincha de Luqueño”, cerró.