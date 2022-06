Colo Colo se prepara para lo que será el segundo semestre y los albos miran atentos la ventana de fichajes. En Macul se alistan para una segunda mitad de año cargada con los desafíos de defender el título de la Copa Chile, mantener el liderato local y disputar octavos de final de la Copa Sudamericana.

Uno de los nombres que asomaron para el futuro albo en este mercado de invierno fue el de Yorman Zapata, quien es opción ante la posible partida de Pablo Solari. El extremo de Magallanes vive un buen presente en el puntero de la Primera B y ha aportado con tres goles a la campaña casi perfecta que lleva la Academia en la lucha por ascender de categoría.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, el atacante comentó estar muy a gusto con su presente en el líder exclusivo de la B, el que tiene más que encaminado el regreso a Primera División. "Estoy muy ilusionado y contento con Magallanes, lo que estamos haciendo es algo lindo para un futbolista", señaló.

Zapata comentó que hay acercamiento con el Cacique, pero que, personalmente, no ha tenido conversaciones con alguien de Colo Colo. "La realidad es que hoy estoy en Magallanes. Está el acercamiento, pero como mi representante no está en Santiago, no he podido ver ni hablar bien el tema. Dijeron que iban a viajar para que habláramos de lo que está pasando, pero de momento sólo he visto las noticias. Concreto conmigo no ha hablado nadie. Yo no he recibido llamado de Colo Colo, esa es la realidad", comentó.

El joven de 21 años coincidió con Gustavo Quinteros en Universidad Católica cuando llegó en 2019, pero partió a la Academia un tiempo después. "Cuando llegué a Chile estuve en las juveniles de la Católica y alternaba con el primer equipo. El mismo año en junio fui a Magallanes. El 25% de mi pase es de la UC", manifestó.

El atacante también es opción para llegar a Fortaleza, aunque manifestó previamente que preferiría llegar a Colo Colo. Eso sí, Zapata se muestra contento si su futuro es seguir en la Academia. "El profe quiere que yo continúe en Magallanes, yo estoy ilusionado y contento porque tenemos un gran grupo. Mi presente es Magallanes y estoy feliz en el club", expresó.

Respecto a la campaña invicta, Zapata manifestó: "Hemos sacado una diferencia importante, pero tenemos que seguir igual de enfocados y concentrados partidos a partido. Esa es la clave, trabajar partido a partido con seriedad, viendo a todos los rivales con mucho respeto. Así podemos tener resultados".