Se tendrá que apurar Colo Colo si lo quiere: Octavio Rivero muestra su deseo de volver a Nacional de Uruguay

Octavio Rivero está sin club, tras su salida de Santos Laguna de México. Si bien el termino de vínculo parecía amistoso, el atacante revela que hay algo más allá de la cancha: “Pasaron cosas que prefiero guardarme. Hace un par de días estoy con jugador libre. Fueron cosas extra futbolísticas”, dice en diálogo con Sport 890 de Uruguay.

Por su parte, en Colo Colo aún no pueden consolidar un '9', con el retiro de Esteban Paredes cada vez más cercano, sumado a Nicolás Blandi que era el gran fichaje y no ha rendido, la titularidad se la han repartido Javier Parraguez e Iván Morales. En ese escenario, el Uru aparece como candidato natural para regresar.

"Me gustaría volver a Colo Colo. Desde que me fui siempre lo tuve en mente, le tengo un cariño enorme al club y su gente. Me siento hincha e identificado, así que ojalá un día se pueda dar la vuelta y que se puedan lograr cosas importantes como cuando estuve", afirma en conversación con Deportes en Agricultura.

Sin embargo, Rivero también tiene un gran afecto por Nacional, uno de los grandes de su país. En su paso el 2019, no pudo conseguir el rendimiento deseado, por lo que muestra su deseo de revancha.

Octavio Rivero jugó por Nacional el 2019

"Creo cien por ciento que el tema físico me jugó una mala pasada en Nacional. No llegué en mi peso ideal y eso afectó mucho mi rendimiento. Me gustaría volver”, asegura en Sport & Show.