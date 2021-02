Octavio Rivero quiere volver a ponerse la camiseta de Colo Colo: "Miro todos los partidos desde que me fui"

Mientras Colo Colo sigue peleando por mantenerse en Primera División, algunos ya comienzan a candidatearse para la próxima temporada. Los albos están enfocados en salvar la categoría, pero poco a poco empienzan a analizar nombres para el torneo que viene.

Una de las grandes falencias que ha tenido el cacique en su paupérrimo 2020 es la falta de gol. Ninguno de sus delanteros ha estado a la altura, lo que se ha traducido en que en cada partido cueste un mundo anotar.

Sin embargo y luego de terminar su vínculo con el Santos Laguna, Octavio Rivero se postuló para salvar a los albos. El delantero uruguayo finalizó su aventura en México y se quedó sin club, comenzando así un coqueteo con los hinchas del popular.

Octavio Rivero confirmó que quiere volver a Colo Colo. Foto: Agencia Uno

En conversación con Deportes en Agricultura, el charrúa se sinceró y aseguró que "me gustaría volver a Colo Colo. Desde que me fui siempre lo tuve en mente, le tengo un cariño enorme al club y su gente. Me siento hincha e identificado, así que ojalá un día se pueda dar la vuelta y que se puedan lograr cosas importantes como cuando estuve".

Rivero señaló que no tiene ofertas por ahora, pero se mantiene en contacto. "Tenemos buena relación con los dirigentes, hablamos seguido pero no hay ofertas concretas. Ojalá que se pueda dar ahora o después, pero siempre deseando que sea lo mejor para el club y para todos. Espero que así sea, la gente me muestra mucho cariño, me quieren bastante y eso me llena de orgullo, me dan más ganas de volver".

"No tengo dudas de que se salvarán"

Octavio Rivero no solo se postula a Colo Colo por el cariño que le tiene, sino también porque ha visto lo díficil que ha sido la última temporada. "Miro todos los partidos desde que me fui, todas las campañas y he seguido todo minuto a minuto".

El uruguayo analizó el presente de los albos, peleando el descenso. "Ahora viven una situación complicada, pero creo que se van a salvar porque tienen un gran plantel. No se merecen estar donde están. Creo que lo sacarán adelante, tienen grandes jugadores. No tengo dudas que sacarán a Colo Colo de donde está para llevarlo donde merece".

"Estos últimos dos partidos que han ganado le han venido bien para la confianza. Han dado un golpe de autoridad, de que están para salvarse y que van camino a eso. No tengo dudas de que se salvarán", sentenció.