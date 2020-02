Ronald de la Fuente y el caso de Iván Morales: Si no está contento, y que para él es mejor salir, debería hablar con los dirigentes

Ronald de la Fuente atendió a los medios de comunicación este viernes en el Estadio Monumental y lo primero que se le preguntó, fue su opinión respecto a las palabras de Iván Morales en el sentido de que no está cómodo en Colo Colo por las pocas oportunidades que se le dan a los jugadores formados en casa.

"A Iván lo he visto poco, lo que piense o crea que deba hacer sobre su carrera es una decisión personal, pero no debe pesar encima de los dirigentes y cuerpo técnico. Si no está contento, y que para él es mejor salir, debería hablarlo con ellos. Pero, de quedarse, sería un jugador muy importante”, aseguró el lateral.

Otro tópico tocado por el ex Universida de Concepción, fueron las críticas recibidas por el cuerpo técnico luego de la derrota ante Cobresal. “Personalmente creo que Mario Salas es un gran entrenador y su forma de trabajar es muy buena. Tratamos de hacer lo que él nos pide, que a veces se da o no, pero siempre intentamos salir a ganar. El profe nos motiva en que estamos en Colo Colo y debemos pelear todos los campeonatos”, afirmo.

Agregando que “el hincha colocolino está acostumbrado a ganar y es entendible que al momento que no se dé eso lleguen las críticas. Es nuestra misión y responsabilidad salir a triunfar en todos los partidos y satisfacer a nuestra gente”.