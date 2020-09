Ronald de la Fuente: "Que digan que nos pesa la camiseta, o que tenemos miedo, o que hay presión es insostenible"

Avanzan los días y el Superclásico del domingo a las 14:00 en el Estadio Nacional comienza a encenderse y los protagonistas del encuentro tienen mucho que hablar en la previa.

Es el caso de Ronald de la Fuente que en conversación con ESPN aseguró que las críticas por la derrota ante Santiago Wanderers no le afectan de cara a lo que pasará con Universidad de Chile en cuatro días más.

"Que digan que nos pesa la camiseta, o que tenemos miedo, o que hay presión es insostenible. Todo lo contrario. Yo estoy feliz de estar en Colo Colo, y estoy convencido de lo que tengo que hacer. Mi rendimiento no pasa por la crítica que haga la prensa o el hincha”, aseguró.

Respecto al partido, el defensa no cree que Universidad de Chile repita o muestre lo que hizo el sábado ante Palestino.

“Es difícil adivinar cómo va a jugar la U, porque los clásicos son partidos aparte. No importa la posición en la tabla. No sé si jueguen igual como contra Palestino. No creo que nos cedan tanto terreno”, afirmó De la Fuente.

El ex Universidad de Concepción está consciente de que Colo Colo buscará mantener la paternidad.

“Está la presión de mantener la supremacía y estirar la seguidilla de partidos ganados, pero en el pensamiento de nosotros está ganar por ser, primero, deportistas, y después jugadores de Colo Colo. Ellos nos querrán ganar como sea, pero esperamos darle una alegría a nuestros hinchas”, cerró.