Camilo Moya irradia confianza para el superclásico contra Colo Colo: "Estoy tranquilo y no me siento nervioso"

Camilo Moya corre fijo en el once de Universidad de Chile para el superclásico contra Colo Colo de este domingo por la novena fecha del Torneo Nacional. El joven mediocampista azul vivirá su segundo derbi ante los albos, el primero con el Chuncho como local.

“Estamos 10 puntos… no voy a mentir, un poquito cansados, pero es parte de. Será mi primer clásico en el Nacional. Estoy tranquilo y no me siento nervioso”, dijo Moya a La Magia Azul en RedGol.

Respecto a la racha de siete años sin victorias azules frente a Colo Colo agregó que “por mi parte tengo muchas ganas y veo a mis compañeros igual. Esperemos quedarnos con el triunfo y celebrar el domingo”.

Respecto al dispar momento que encuentra a Universidad de Chile y Colo Colo, Moya no mira la tabla ni los últimos resultados, adelantando un partido parejo que premiará al más concentrado.

“En la tabla vamos más arriba que Colo Colo, nosotros llegamos con un empate y ellos con una derrota, pero los clásicos no se definen por quien llega mejor o peor”, expuso.

Sentenció que “uno siempre busca ganar haciendo lo que entrenas, pero al final se define por pequeños detalles. El rival te propone algo y debes cambiar la forma. Dependerá mucho de lo que hagamos en la cancha”.