Camilo Moya confiesa: “No jugaría en Colo Colo, porque tengo una historia familiar que no puedo revelar”

El volante de Universidad de Chile, Camilo Moya, conversó con radio Agricultura la polémica que generó los dichos de Pablo Aránguiz, quien expresó que no descartaría jugar en Colo Colo, mencionando que él no lo haría, pero por una “historia familia” que no quiso revelar.

“No jugaría en Colo Colo, porque tengo una historia personal que no la puedo revelar”, mencionó, agregando que “Pablo es uno de los jugadores que se entrega al máximo en los entrenamientos y si uno lo ve en los partidos, siempre es uno de los mejores. Ojalá que se fijen en eso y no en otras cosas”.

Al ser consultado si le costó mucho agarrar una camiseta de titular en la U, señaló que “fue complicado. Llegué al equipo queriendo jugar, diciendo que este era mi año y, como todos saben, hubo varios cambios de DT. Pero llega Hernán (Caputto) y me toma por sorpresa que me diera la camiseta de titular y traté de responderle con confianza y buen juego”.

Moya jugando la fase previa de la Copa Libertadores ante Inter de Porto Alegre. (FOTO: Agencia UNO)

Sobre los compañeros que más lo ayudaron en el equipo Azul, expresó que “Rafael Caroca era que el más ánimo me daba y me decía que sacara personalidad, que tenía que jugar. También, Matías Rodríguez me puteada para que sacara más la voz. Son varios jugadores los que me han ayudado”.

Pero eso no fue todo, porque al ser consultado quiénes son sus referentes dijo que “me gusta mucho Marcelo Díaz y en el extranjero Toni Kroos. Me encantaría jugar con él (Díaz), feliz si es que llega y feliz de aprender de él”.

Finalmente, sentenció que “me gustaría jugar en el fútbol español. Es un fútbol más táctico, que se tiene más la posesión de balón y por eso me gustaría jugar ahí”.