Rodrigo Herrera: "Los dirigentes de Blanco y Negro van a seguir porque lo que manda es la plata"

La salvación de Colo Colo del descenso a Primera B no ha acallado las críticas contra la administración depositada en Blanco y Negro. De hecho, la concesionaria que encabeza Aníbal Mosa aparece en todos los reproches de los fanáticos.

Y Rodrigo Herrera aporta un balance en esa sintonía. El periodista deportivo advierte que "Colo Colo es mucho más grande que las nueve personas que lo regentan y que son accionistas de Blanco y Negro", aclara en su tribuna del programa Redgol en La Clave.

"Ese golpe de realidad tiene que remecer a los dirigentes, pero no sacamos nada si ellos no se sienten apretados por una legislación que los obligue. Acá no los obliga nada. Ellos pueden seguir administrando sin tomar el peso de las decisiones que han tomado", sentencia.

Según el comunicador, "los dirigentes, que para mí siguen siendo los principales responsables de esta debacle, dicen hoy 'se van a ir todos los que se tengan que ir'. Pero eso no va a ocurrir, porque si eso pasara tendrían que irse ellos, los nueve directores de Blanco y Negro".

Rodrigo Herrera: "Nueve dirigentes se sienten dueños de Colo Colo"



Herrera no pasa por alto la responsabilidad de ByN. "Esos nueve dirigentes que gestionaron a Blanco y Negro, que se sienten dueños de Colo Colo, evidentemente que no debieran seguir. Pero lo van a hacer, porque en la actual estructura lo que manda es la plata", lamenta.

"Ellos son dueños y no van a regalar sus acciones. Pero también hay que tener conciencia de que esta experiencia debiera dotar a la estructura del fútbol chileno, seguramente también a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas; de modificaciones", explica el comunicador.

La intención es que existan cortapisos para los dirigentes, "para que haya vías de salida, caminos para descomprimir una realidad donde evidentemente Colo Colo corre un riesgo muy alto en virtud de un montón de malas decisiones que no vienen de la última temporada".

Esteban Paredes ha estado en permanente conflicto con la dirigencia de Blanco y Negro en Colo Colo. Foto: Agencia Uno

Según Herrera, esta práctica se arrastra hace una década. "Vienen de hace diez años, cuando comenzó la guerra intestina en el directorio, cuando Sebastián Piñera utilizó a Colo Colo como plataforma política para su campaña presidencial, cuando posteriormente se enfatizó esta guerra entre el grupo de (Aníbal) Mosa y el grupo de (Leonidas) Vial", asume.

Ni los recién debutantes se salvan. "Cuando llegó Harold (Mayne-Nicholls), que tiene mucha experiencia y me sorprende lo que ha hecho, que por supuesto tiene responsabilidad y no ha sacado lo mejor de sí en estos años. Acá hay una cuestión bien de fondo que debe resolverse y tiene que ver con las responsabilidad de los dirigentes", completa Herrera.