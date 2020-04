Riquelme tenía totalmente analizado al Colo Colo de Borghi: “Era como si hubiera visto todos los partidos”

Si hay un jugador que Claudio Borghi siempre ha dicho que tiene en alta estima, ese es Juan Román Riquelme. Tras un arranque con algunos desencuentros en Boca Juniors, tal como lo reveló su PF de entonces, Hernán Torres, se forjó una gran relación en Argentinos Juniors.

Pero el histórico 10 trasandino no sólo dejaba perplejo al Bichi con su habilidad en campo, sino que también con su conocimiento fuera de él. Inclusive de Colo Colo cuando el campeón del mundo dio cuatro vueltas olímpicas con el Cacique.

“A mí me sorprendió porque cuando llego a Argentinos, él me hablaba del Colo Colo que yo había dirigido como si hubiese visto acá (en Chile) todos los partidos”, manifestó Borghi a TyC Sports.

“Eso me pasó solo con dos personas: el primero fue Román, que me decía que no estaba convencido con el sistema de tres en el fondo y tres carrileros”, agregó sobre la visión que tenía Riquelme de lo que hacía el Bichi.

Román abraza a Borghi en Boca Juniors.

¿Y el otro? “Marcelo Gallardo. El Muñeco vino a Santiago a ver unos partidos y en la cena me describió tres o cuatro jugadores de forma extraordinaria y eso que solo los vio una vez. Son dos creadores que ponen en práctica cosas que otros no ven. Y eso hay que aprovecharlo”, complementó.

Finalmente, no ocultó, una vez más, su cariño por Román. “Es difícil darle instrucciones a una persona que admiras”, remató.