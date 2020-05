Ricardo Dabrowski barre a Espina por el conflicto en Colo Colo: “Ratifica que es una avestruz y que esconde la cabeza”

Es conocido el conflicto que tuvieron Ricardo Dabrowski y su cuerpo técnico con Marcelo Espina en la etapa del ex delantero como DT de Colo Colo y así lo ha expuesto varias veces el PF de ese staff, Manuel Astorga. No obstante, el Polaco evita referirse directamente al tema, aunque lo tocó de soslayo y le pegó duro al gerente deportivo del Cacique.

El campeón de América con los albos dialogó con El Que Calla, Astorga, de RedGol, y recordó su paso como entrenador en el Cacique: primero asumió en 2004, fue despedido para que asumiera el recién retirado Espina, volvería poco después en 2005 y luego lo reemplazaría Claudio Borghi en 2006.

“Fue muy traumático, pasaron muchas cosas, agarramos la última etapa de la quiebra y luego el primer cuerpo técnico de la sociedad anónima. La primera vez llegamos a la pretemporada para arrancar el segundo campeonato y ahí nos tuvimos que devolver, una desprolijidad absoluta. Habla de traiciones y actos de mala fe. En la segunda etapa, ya con la sociedad anónima, habiendo perdido un solo partido salimos. El otro día me preguntaban y Mirko (Jozic) nos pidió quedarnos, él quería renunciar para provocar la salida de dos directores. Él como director deportivo no quería que dos directores hicieran negocios particulares. Me dijo que iba a renunciar e iba a volver. Preparábamos un gran equipo para el año 2006”, expresó el otrora goleador.

Además, descartó retornar a la banca del Popular. “Volver a dirigir no sólo no lo pienso, pero sufrimos mucho. Fue muy injusto. Una parte de la prensa fue muy injusta, había intereses creado. Tengo amigos periodistas y saben de qué se trata. Seguramente en mi actividad como entrenadores hay honestos y deshonestos y en la prensa también, una serie de personajes muy deshonestos y se preocupan de esmerilar y dañar a personas que tienen una línea de conducta. Hoy en el fútbol está muy difícil, uno no le sirve al sistema. Cambió la sociedad, el fútbol, montones de cosas que hacen que uno quiere tener una paz espiritual distinta. Uno quiere dirigir para trabajar, no para sufrir y que le hagan daño injustamente”, recalcó.

Dabrowski tuvo dos pasos como DT en Colo Colo: en 2004 para ser despedido a principios de 2005 y ser reemplazado por el recién retirado Marcelo Espina. Tras la salida del Calamar, volvió para el segundo semestre de esa temporada durando sólo seis meses.

Profundizando en su sentir, manifestó que “cuando tienes actitudes con colegas que no corresponden a la conducta habitual de un profesional, es traición. Cuando uno toma un equipo es muy complicado arrancar, hay carencias. Cuando te llaman es porque no está bien la cosa. Me fui de Palestino y Fernando Carvallo me dijo que no pensaba que iba a encontrar el orden y todo tan bien armado. En cada equipo que tomamos, lo posterior fue positivo. En 2004 nos tuvimos que ir en el primer día de pretemporada, es tremendo. Pero había intereses creados, una cosa muy oscura, los síndicos y todo eso se traduce en traiciones. Por eso digo que ciertos periodistas fueron cómplices de esa cuestión. Es parte de esta actividad”.

“Colo Colo tiene instalaciones de lujo, pero no hay material humano. Es increíble. No sacó más jugadores no sé si por desconocimiento o mala praxis” - Ricardo Dabrowski en El Que Calla, Astorga, de RedGol.

Y consultado directamente por Marcelo Espina, no dejó mucho espacio a especulaciones. “Me gusta hablar bien de la gente, para hablar mal prefiero no hablar. Tengo una formación que cuando tengo que decirle algo a alguien, se lo digo en la cara. Es vox pópuli y todos saben de qué se trata la cosa. Me preguntaban por el conflicto que hay ahora en Colo Colo y me llama la atención, porque en los equipos grandes el gerente deportivo es el que intercede entre el plantel y la directiva para evitar los roces. Y veo que la persona que cumple esa función no aparece para nada. Ratifica su actuar de avestruz, de esconder la cabeza bajo la tierra. Pero no vale la pena, no quiero darle entidad. Me gusta hablar de las personas cuando hay que hablar bien. Cada uno vive su vida como puede. Puedo caminar tranquilo sin mirar para atrás y a mi espalda. Hay ídolos e ídolos de barro, que por un lado dan una gran apariencia como jugadores, gran labor, pero por otra parte, donde debieran corroborar su capacidad en una conducta, no la tienen. No quiero gastar más tiempo en eso, a mí no me sirve. Cada uno lleva sus cargas”.

“NO HUBO RECONOCIMIENTO A NUESTRO TRABAJO”

Además, Dabrowski reclamó algo de reconocimiento a su labor como entrenador algo que, según su parecer, nunca llegó ni del medio, ni de la prensa, ni de los hinchas.

Dabrowski con Matías Fernández haciendo sus primeras armas en Colo Colo.

“A través de nuestro abogado después tuvimos que solicitar muchas cosas, nos echaron a seis meses del final del contrato, una desprolijidad absoluta. Dejamos preparado un trabajo que llegó el Bichi Borghi, lo potenció y logró cosas extraordinarias. Pero después Colo Colo gastó millones y millones de dólares y no logró cosas”, meditó.

“No ha existido ese reconocimiento. Si nosotros no metemos mano y trabajamos con Matías (Fernández) hoy quizás hubiera sido profesional, pero en otro club. El no reconocer cosas en el fútbol es muy habitual y uno se encuentra con esa sorpresa. Si uno va a las estadísticas, como cuerpo técnico estamos entre los cuatro o cinco mejores en rendimiento”, complementó.

Finalmente, el Polaco dijo que “estuve en Santiago hace unos años y la Casa Alba es un lujo, las instalaciones, el gimnasio para cadetes. Es algo increíble. Pero no hay material humano y eso lo prueba que Colo Colo no sacó más jugadores y menos de la calidad de Matías Fernández, Mago Valdivia, Claudio Bravo, Arturo Vidal. Pensar en eso hoy es una locura y así se trabajaba en aquellos años. No sé si por desconocimiento o mala praxis”.