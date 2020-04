Miguel Riffo y su historia de superación: “Pude doblar la mano a mi destino y conseguir todos mis objetivos"

Una gran historia de superación es la del retirado defensor de Colo Colo Miguel Riffo, quien nació con un pie bot, problema que le trajo múltiples lesiones a su rodilla, pero que, a pesar de ello, se convirtió en un indiscutido en el once del Popular y jugar por la selección chilena.

En conversación con El Que Calla Astorga de RedGol, el ahora entrenador de fútbol reveló que “nací con un problema congénito que me trajo dificultades a nivel profesional. Las lesiones en el fútbol son muy limitantes, no sólo un esguince o una fractura. Cuando te tienes que operar de una rodilla, se hace invalidante y limitante para competir al más alto nivel".

"Afortunadamente me pude tratar y estuve asistido por las mejores personas. Profesionales, médicos, kinesiólogos. Fue muy difícil la segunda operación, por volver a rehabilitarse, las primeras dos operaciones me costaron mucho. Después de la cuarta, con todas las herramientas que me entregaban y insistencia mía, pude salir adelante", agregó.

Riffo fue ayudante técnico de Héctor Tapia en Colo Colo. (FOTO: Agencia Uno)

En la misma línea, complementó que “pude ser competitivo, obviamente con diferencias, tuve que empezar a entrenar de forma diferenciada y con mayores cuidados que un futbolista normal. Cuando uno tiene disciplina y sacrificio, uno logra todos los objetivos. Fue un balancín mi carrera, llegaba arriba y me sentía importante. Cada operación, me hacía caer al suelo y empezar de nuevo".

Pero no se quedó en ello y mencionó que “cuando te pasa una vez es difícil, todas estas cosas le tomé el lado positivo. Supe levantarme después de cada operación, no sólo a nivel físico también psicológico. Es importante estar bien psicológicamente. A lo largo de mi carrera, funcioné de esa forma. Pude doblar la mano a mi destino y conseguir todos mis objetivos".

Cabe mencionar que la carrera de Riffo en Colo Colo fue bastante existosa, porque alcanzó siete Campeonatos Nacionales, incluido el tetracampeonato, alcanzó una final de Copa Sudamericana (2006) y, en el plano de la selección chilena, participó en la Copa América 2007 y fue nominado un par de ocasiones por Marcelo Bielsa.