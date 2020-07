Crudo análisis de Manuel Astorga sobre el fallido live de Arturo Vidal: “Me da lata que se comporte como Marcelo Ríos”

En el final de sus mini vacaciones, Arturo Vidal intentó un live mientras compartía distendidamente con su novia, Sonia Isaza y algunos cercanos. El problema fue que no se vio nada y tampoco se entendió mucho, pero sí hubo mucha repercusión en redes sociales.

Ante esto, Manuel Astorga analizó el hecho en El Que Calla, Astorga, de RedGol. “Hueón, poh. Es simple. Perdona el improperio. El jugador puede hacer lo que quiera en su vida privada, todos somos dueños de eso, pero para una persona pública, más allá de un deportista y con la estatura futbolística de Arturo Vidal, que le ha ganado a la vida, eso no le da derecho a hacer lo que quiere. Tiene una obligación consigo, con sus hijos y su club”, expresó el PF.

Marcelo Ríos ha demostrado su admiración por Arturo Vidal y hasta lo visitó en una concentración en Estados Unidos.

“Se lo digo abiertamente a Arturo, al que le tengo un cariño bastante grande. Sé que está molesto conmigo, se coludió con el Chino Ríos y me da lo mismo. Arturo, estás equivocado. Si crees que ganaste títulos con Colo Colo, con la Juventus siendo uno de sus máximos goleadores, ganaste todo con el Bayern Múnich, Barcelona. Si crees que por eso puedes hacer lo que quieres, estás confundido y equivocado”, profundizó.

Y luego abundó en esa relación del King con el ex número uno del mundo. “Revisé ayer los episodios de Arturo Vidal y me da lata que tenga un paralelo con el comportamiento de Marcelo Ríos. Si creen que son dueños de hacer lo que quieran, y parafraseo a Arturo Vidal cuando chocó el Ferrari diciendo ‘¿a mí me vai a meter preso? Te vai a cagar a Chile’. No es así. El deportista, como el artista, como toda persona pública, como tú, como yo en menor medida, tenemos un deber, una obligación. Son ejemplos a seguir por parte de mucha juventud que después creen que pueden hacer lo que quieran”, sentenció.

“Lo peor es lo que publica hoy, donde expone a su hija para tratar de justificar lo que hizo ayer. Y dice ‘háblele a los tontitos’”, complementó al nuevo live que hizo Vidal junto a Elisabetta ya tomando desayuno y listo para ir a entrenar al Barcelona.

Finalmente, Astorga le hizo un llamado al Rey. “Arturo, te conozco de cabro chico: los tontitos no son las personas que te critican. Los tontitos son los que se confunden con el poder producto de títulos ganados. Tú tienes una responsabilidad mayor, Arturo”, remató.