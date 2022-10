Gustavo Quinteros celebró con parte de su familia la estrella 33 de Colo Colo. Dos hijos y su señora estaban presentes en el Monumental, algo que el entrenador de los albos aseguró que fue muy especial debido a que tuvo que pasar por un momento muy amargo al pelear el descenso.

"Estoy emocionado porque nos costó mucho", comenzó diciendo en TNT Sports. "Ellos (la familia) son los que siempre están ahí, apoyando, dando fuerza y que acompañan a todos lados. Este título vale mucho. Ellos saben lo que vivimos, me emociona porque justo están presentes para festejar".

Luego contó que siente que este título "se disfruta el doble" y manifestó que la gente colocolina apoyó mucho desde el momento en que arribó al Cacique.

"Desde que llegué la gente apoyó siempre, hoy mucho más, pero feliz de haber conseguir que el equipo esté en Primera, luego clasificar a copas, ganar la Copa Chile, ganar la Supercopa. Es maravilloso", indicó el entrenador.

Sobre su continuidad dijo que "tengo contrato con Colo Colo, es cuestión de que se continúe... tenemos que ponernos de acuerdo en una situación que es importante: el crecimiento de todos, del club. La hinchada nos va a exigir".

Al respecto, Daniel Morón, gerente deportivo, dijo que "no solamente yo estoy alineado con Gustavo Quinteros, también lo está el directorio. Decir que vamos a potenciar el equipo es verdad, no nos alcanzó con lo que teníamos a nivel internacional, solo a nivel nacional. Ahora hay que dar un salto de calidad. No sé si serán uno, dos o tres jugadores, pero sí tenemos las intenciones de mejorar".

Luego, sobre las renovaciones, indicó el Loro que "cuando termine el campeonato nos juntaremos con cuatro jugadores que terminan contrato para ver sus renovaciones. Queremos cerrar a los jugadores del plantel para después ir por los refuerzos".