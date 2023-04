Carlos Palacios vive un presente positivo en Colo Colo. Luego de la suspensión de Leonardo Gil, quien recibió dos partidos de castigo por la expulsión que recibió ante Universidad Católica, la Joya encontró una especie de racha goleadora y ya son cuatro los tantos que festejó con la camiseta alba.

Para el partido frente a Unión La Calera, que se disputará este viernes 28 de abril a contar de las 18 horas, el volante ofensivo de 22 años volverá a ser el enganche titular del equipo adiestrado por Gustavo Quinteros, quien fue consultado por el momento del futbolista que llegó al Monumental a préstamo desde Vasco da Gama de Brasil.

"Colo Colo es un equipo grande. Exige que todos los jugadores para jugar con continuidad estén al 100 por 100 todos los días, entrenamientos o minutos que les toque jugar. Mantener el nivel o mejorarlo. Estar siempre dispuesto al trabajo. Por eso hay muchos chicos que les cuesta quedar jugando. Tengo chicos que dos años atrás empezaron a jugar y recién ahora se están consolidando", introdujo su respuesta el DT argentino boliviano.

El ex seleccionador de Ecuador y Bolivia no se quedó con eso. "Cuesta mucho, en un club grande siempre hay que luchar por un lugar. Pelear y estar siempre mejor, tratar de no cometer errores dentro y fuera de la cancha. En este club, y en todos, hay que tratar de no cometer esos errores, cuidarse al 100 por 100, estar siempre en el mejor nivel para poder jugar con continuidad, ser titular y jugar la mayoría de los partidos", profundizó Quinteros, como si quisiera dar a entender que algo de eso le falta a Palacios.

"Hay que valorar a los jugadores que llegan acá y juegan la mayoría de los partidos. Creo que hay que valorar a esosque llegan y juegan todos los partidos, son profesionales que siempre están bien, rindiendo al mejor nivel. No es fácil conseguirlo en un club que demanda mucho. En Colo Colo siempre hay que ganar, pelear arriba y ser protagonista", afirmó el otrora defensor central mundialista con Bolivia en Estados Unidos '94.

Quinteros: "Palacios debe mejorar en la parte física, ponerse más rápido y ágil"

De todas maneras, Gustavo Quinteros alabó el crecimiento que ha mostrado Carlos Palacios desde que arribó al Cacique. "Está cada vez mejor, teniendo más minutos, es un jugador que asume responsabilidades, tiene gol, pelota parada. Hace un par de años no viene jugando con continuidad y eso le está pasando factura", lanzó el entrenador santafesino en alusión a su paso por el Inter de Porto Alegre y por Vasco.

"Tiene que mejorar en la parte física todavía, ponerse más rápido, más ágil y ponerse mejor en todas las mediciones. Cuando lo consiga no tengo duda de que será mejor de lo que es ahora", fue la exigencia que le dejó el ex DT de Emelec de Ecuador.