El jueves sorprendió a todo el pueblo colocolino la noticia de que Joel Campbell, el jugador costarricense formado en Arsenal y vital en las clasificaciones de la selección tica a los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, estaba en carpeta para ser refuerzo albo.

De acuerdo a diversos portales las negociaciones están avanzadas y se trata de una opción real, especialmente porque al jugador le interesa jugar la Copa Libertadores 2023, algo que en su carrera todavía no ha podido jugar.

Hasta ahí, todo parece de ensueño para Colo Colo, sin embargo las noticias podrían dar un vuelco este viernes, debido a las informaciones venidas directamente desde Costa Rica.

Y es que de acuerdo al medio teletica.com, Gustavo Quinteros desmintió todo acercamiento al centroamericano que actualmente juega en León de México. "No es verdad, no es verdad. No está en carpeta por ahora", respondió Quinteros al citado medio.

De hecho, también hablaron con Alfredo Stöhwing, quien también negó toda posibilidad de Campbell en Colo Colo. "No, estamos buscando otros jugadores, hay otros jugadores en carpeta", explicó el mandamás de Blanco y Negro.

Vale recordar que Colo Colo ha tenido un verdadero terremoto en los últimos días, especialmente después de lo ocurrido con Juan Martín Lucero y su salida del plantel. Están casi listos Leandro Benegas, Matías Catalán y Carlos Palacios, mientras se sigue buscando a un nueve que reemplace al Gato.