¿Puede perder puntos Colo Colo por el no pago de sueldos al plantel? Expertos explican el embrollo albo

En Colo Colo las cosas están calientes. La decisión de la dirigencia de acogerse a la Ley de Protección del Empleo y dejar de pagar los sueldos a sus jugadores mantiene quebrada la relación con el plantel y en una disputa que va en escalada.

Según aseguró al diario El Mercurio el abogado del Sifup, Alfonso Canales, el primer equipo presentará una denuncia ante la Inspección del Trabajo "a fin de que fiscalice el club por no otorgamiento de trabajo convenido, no pago de remuneraciones y determinar el incumplimiento de requisitos establecidos en la ley de Protección del Empleo", indicó.

Esta situación puede traer aparejado otro problema. En caso de que la inspección lo determine así, el virtual incumplimiento deberá ser investigado por la Justicia Laboral y a partir de eso pueden caer sanciones legales sobre Blanco y Negro.

Pero también habrían consecuencias deportivas. Si se pronuncia la justicia en contra del club, quedará testimoniado el incumplimiento y podrá intervenir la ANFP a través de su Unidad de Control Financiero, que fiscaliza el accionar de los asociados.

"Quien debe determinar si no se pagaron las remuneraciones habiéndose debido pagar es el juzgado laboral, ni siquiera la Inspección del Trabajo. Y con ese mérito, si se determinara que Colo Colo no pagó remuneraciones, siendo que sí debió pagar, ahí podría eventualmente denunciar la Unidad de Control Financiero", asegura uno de los expertos consultados.

En el escenario de la suspensión de los contratos de la Ley de Protección del Empleo, los albos no deberán presentar planilla (solo del pago cotizaciones), porque no existen sueldos comprometidos, siempre y cuando la justicia no impugne la legalidad del procedimiento.

Pero si la operación de Blanco y Negro es rechazada, el club se arriesga a "la pérdida de 3 puntos en el campeonato nacional oficial de la categoría que se encuentren disputando", por el no pago, según dispone el reglamento de la ANFP.

Esta sanción irá en aumento a seis y nueve puntos cada mes repita la falta, y determinará la pérdida de la categoría en el caso de que se produzca en un cuarto mes durante la temporada oficial.