Colo Colo sigue en la búsqueda de refuerzos de cara a la temporada 2023. A las llegadas de Fernando de Paul en el arco y Ramiro Gónzalez en defensa, se podrían sumar los arribos de Erick Wiemberg y Matías Moya, provenientes de Unión La Calera y Ñublense respectivamente para sumar contingente en la retaguardia y en delantera.

Lamentablemente, estos nombres parecen no llenar los huecos que en su momento dejó Pablo Solari y ahora Gabriel Costa, esto sin contar las más que seguras partidas de Gabriel Suazo y Óscar Opazo.

Uno que analizó duramente esta situación en el Cacique fue Patricio Yáñez, quien en su calidad de comentarista en el programa ESPN F90 cuestionó el trabajo de la dirigencia de Blanco y Negro a la hora de buscar darle ese salto de calidad al plantel de Gustavo Quinteros.

“La verdad que veo es que Colo Colo se está despotenciando y de esa carpeta no veo ningún refuerzo, hay algunos que no los he visto. Aquí lo que ha dicho Quinteros es 'se van jugadores, hay que reemplazarlos”, afirmó el Pato.

En ese sentido el campeón de América con los albos sostuvo que “esos son reemplazos y después tengo que potenciar el equipo, porque quiero superar lo que hice en Copa Libertadores y me parece que con la mayoría de ellos tú no estás potenciando”.

“Lo repito, con los nombres que suenan ahí, a algunos no los he visto jugar y si van a llegar al fútbol chileno, es porque no tienen otra opción. Es como la última posibilidad llegar a Colo Colo, creo que ninguno de ellos es refuerzo de verdad para pensar en Copa Libertadores”, concluyó Yáñez.

Cabe recordar que en su calidad de campeón del fútbol chileno Colo Colo será el “Chile 1” en la Copa Libertadores 2023, jugando directamente en la fase de grupos, algo que ya hizo en este 2022 y en donde apenas terminó tercero de su zona para disputar la Sudamericana, torneo en el cual para más remate se fue eliminado rápidamente por Inter de Porto Alegre.