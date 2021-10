El ex delantero mundialista y comentarista en Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez, asegura que la lucha por el título del Campeonato Nacional está ganada por Colo Colo. "Con el carácter que tuvo en la segunda mitad, yo creo que ya agarra la oreja de la nueva copa", dijo en alusión al clásico que le ganó el Cacique a Universidad Católica.

Patricio Yáñez no tiene ninguna duda: "Yo creo que Colo Colo ya es campeón"

El triunfo sobre Universidad Católica en el clásico consolida a Colo Colo como líder del Campeonato Nacional, con cinco puntos de diferencia sobre los cruzados, que se mantienen como exclusivos escoltas en la tabla de posiciones, a seis fechas del final.

Un panorama que para Patricio Yáñez es sinónimo de carrera corrida para el Cacique en la lucha por el título. El mundialista no tiene dudas en que el conjunto de Gustavo Quinteros se alzará con el título de 2021.

"Yo creo que Colo Colo ya es campeón ya. Pasó la valla del equipo más complejo que tenía en el calendario", reflexionó el campeón de América esta mañana, sin espacio para especulaciones, en su tribuna de Deportes en Agricultura.

"No creo que Colo Colo vaya a tropezar otra vez, como le pasó ante equipos de menor envergadura. Pero por el carácter que tuvo en la segunda mitad, yo creo que ya agarra la oreja de la nueva copa", subrayó el ex delantero albo.

En cuanto a la UC, el Pato cree que no estuvo a la altura de las circunstancias, en especial si era su gran opción para ubicarse como líder. "No se generó muchas oportunidades pero este es un partido de campeonato, por eso no puede esperar uno que sea el mejor", apuntó.

Colo Colo se enfrentará este jueves con Audax Italiano y luego con Santiago Wanderers y Melipilla, en las próximas dos semanas, duelos que serán claves para ratificar el favoritismo y queda a las puertas de la estrella 33 de los albos en Primera División.