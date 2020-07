Paredes y la polémica por el récord: "El gol fue en cancha y es lo que vale, me premiaron en la ANFP"

Esteban Paredes y los hinchas de Colo Colo vivieron días de incertidumbre, esto luego de verse cuestionado el récord del delantero y los 216 goles como máximo artillero en la historia del campeonato nacional.

Un tanto convertido a Cobresal en un duelo que posteriormente fue revertido por secretaría fue la discordia. Según este planteamiento, ese gol a Los Mineros quedaba anulado y la conquista de Paredes frente a la U en el superclásico no alcanzaba para superar a Francisco Chamaco Valdés.

“Lo dije el otro día: un gol más o menos no me saca de lo que hice hasta el momento. Para mí el gol fue en cancha y es lo que vale, lo estadístico es lo que tienen que buscar ellos”, manifestó Paredes en Todos Somos Técnicos del CDF.

Esteban Paredes: "Mi gol fue en cancha y eso es lo que vale"



El atacante de @ColoColo habló sobre la polémica del récord de goleador histórico

Sentenció que “lo que no entiendo es que me dieron el premio en la ANFP, me recibieron para darme una estrella y salen a decir esto después de 9 años. Eso lo que uno no entiende y da rabia. No entiendo por qué hacen todo eso si después salen reclamando. Pero es noticia, que bueno que recuerden el gol (risas)”.

El pasado jueves desde la ANFP cerraron por fuera la polémica y ratificaron la marca de Esteban Paredes como el absoluto goleador histórico del fútbol chileno.

Esteban Paredes homenajeado en la ANFP por su gol 216.