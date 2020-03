Parece chiste: Delantero Jajá es la amenaza de Athletico Paranaense para enfrentar a Colo Colo en Copa Libertadores

Este miércoles a las 19:15 horas empezará a rodar el balón en el Estadio Monumental, pues Colo Colo recibirá a Athletico Paranaense, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En ese sentido, una de las novedades que tendrá el equipo brasileño será el delantero Jair Diego Alves de Brito, más conocido como Jajá, que con solo 18 años ya está empezando a acaparar las cámaras por su velocidad, habilidad con el balón y su capacidad goleadora.

Este 2020 el joven artillero ha sumado 176 minutos divididos en seis partidos ingresando en el complemento y uno como titular. Sin embargo, el partido que fue estelar se despachó un doblete y comandó la victoria de su equipo ante Operário Ferroviário Esporte Clube (3-1). Actualmente, ya lleva tres anotaciones.

Además, en la Copa São Paulo de Fútbol Júnior 2020 sumó 486 minutos divididos en siete partidos y marcó en cuatro oportunidades (0.57 goles por partido), rendimiento que lo llevó a formar parte del primer equipo de Paranaense.

Ahora, si nos remontamos a la temporada 2019, Jajá disputó un total de 27 partidos divididos entre la Copa Rio Grande do Sul sub20, el Brasileiro sub 20 y el Brasileiro de Aspirantes sub 23, sumando 1.506 minutos en total y marcando 14 goles. Cifras más que respetables para un goleador.

Eso sí, cabe mencionar, que este joven brasileño aún no se estrena oficialmente en la Copa Libertadores 2020, pero todo parece indicar que puede sumar sus primeros minutos en el Monumental, siendo una real amenaza para la zona defensiva Alba en la etapa de complemento por su aceleración y gambeta.