Pablo Solari habló con el equipo de comunicaciones de Colo Colo antes de emigrar a River Plate y señaló que espera volver al Monumental de Macul en algún momento de su carrera. "Cuando me avisaron del traspaso me largué a llorar", sostuvo el Pibe.

Y se marchó. Colo Colo hizo oficial este domingo la partida de Pablo Solari del club, dejando un vacío difícil de llenar por todo el cariño que se ganó entre los hinchas desde que anotó el gol de la permanencia en Primera División, ante la Universidad de Concepción.

"Gracias por todo Pibe. Queremos informar oficialmente que Pablo Solari continuará su futuro en Argentina. Colo Colo y todos sus hinchas le desean el mayor de los éxitos en este importante paso para su carrera", señaló el Cacique en sus redes sociales.

Los albos le realizaron una entrevista a Pablo Solari que se emitió en su canal de Yotube, donde el ex Talleres de Córdoba le prometió a los hinchas del Cacique que en algún momento de su carrera volverá al Monumental para vestir, nuevamente, el indio en el pecho".

"Este dicho lo dicen bastante, pero quiero que sea un hasta pronto. Pienso volver a Colo Colo, le agarré un cariño especial a este club, a esta camiseta. Es inexplicable estos casi dos años que estuve. Es un recuerdo hermoso que me llevo, quiero volver", comentó el Pibe.

"Feliz y triste, hay muchas emociones de verdad. Doy un gran paso en mi carrera, pero como dije una vez me va a costar y me está costando soltar esta camiseta. Por todo lo que pasó, por la gente, le agarré cariño especial. Siempre estaré agradecido de por vida", comentó el Pibe.

Luego contó sobre la negociación. "Fueron diez minutos literal desde que me enteré hasta que reaccioné. Muchas emociones y sensaciones juntas, difícil de explicar. Contento por mí, por mi familia, que estaba muy ansiosa y me llamaba a cada rato. Se concretó y eso es lo importante".

Agregó que "me llamó mi representante primero, luego me llama Daniel Morón diciendo que aceptaron. Estaba almorzando con mi novia y cuando me avisaron me largué a llorar, por todo el sacrificio y lo que luché para llegar a este momento. Dar este paso me llena de orgullo".

"Estaré agradecido toda mi vida, Colo Colo me la cambió por todo. Lo que genera este club es increíble y me voy triste, pero muy agradecido. El recuerdo más lindo es el de la Promoción y el de la Copa Chile. Fueron los momentos más importantes", añadió Solari. "Cada momento es inolvidable", sostuvo.

"Ojalá podamos gritar campeón todos a fin de año", manifestó sobre el sentimiento que se lleva a Argentina el jugador que se metió en el corazón de los albos. "No sé si soy un ejemplo, no me tocó debutar en Talleres, se me cerró una puerta pero se me abrió la de Colo Colo. Tuve suerte. Les digo que perseveren", dijo el Pibe.

Solari será presentado en River Plate esta semana y es posible que este jueves, contra Gimnasia de La Plata en Núñez, pueda tener su debut con toda la hinchada Millonaria. De lo contario, deberá esperar hasta el domingo, cuando enfrenten a Aldosivi en Mar del Plata.