Pablo Mouche responde desafiante tras la polémica de su finiquito: "Yo no me voy de Colo Colo mientras queden partidos"

Pese a que Colo Colo no jugó este sábado y espera por el duelo contra O’Higgins de este domingo con la misión de salvarse del duelo de promoción, el Cacique hizo noticia para sumar una nueva polémica en la interna alba: Pablo Mouche finalizó contrato y firmó su finiquito con Blanco y Negro.

Sin dudas la información es una bomba considerando que Colo Colo aún debe cerrar su participación en el Torneo Nacional 2020 con el agregado de un posible duelo por el descenso de no ganar ante los rancagüinos. Un detalle no menor que pudo haber pesado es el desgarro fibrilar en el aductor que presenta Mouche y que le impediría ser alternativa, pero no deja de ser llamativo.

Tras conocerse la noticia, Mouche no se quedó callado y reaccionó en redes sociales con un desafiante y comprometido mensaje en su Story de Instagram: “mientras queden partidos por jugar yo no me voy de Colo Colo”, publicó generando aún más misterios.

De todas formas, las fuentes al interior del Cacique son tajantes y no existen chances para que Mouche continúe en el Colo Colo: “según pudo averiguar DaleAlbo, la relación de ambas partes ya está sellada y sacramentada”, sentencia el mencionado medio.

El mensaje de Mouche tras estallar su finiquito en Colo Colo.

Colo Colo visita este domingo a O’Higgins desde las 18:00 horas con la misión de salvarse de la promoción en la última fecha del Torneo Nacional. En paralelo juegan La Serena-Audax Italiano, Palestino-Coquimbo Unido, y Deportes Iquique-Santiago Wanderers.