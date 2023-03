La antesala de una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno se irá llenando de historias y leyendas de aquí al próximo domingo, cuando Colo Colo y Universidad de Chile se enfrenten en el estadio Monumental. Y Carlos Caszely es el primero que toma la palabra para recordar los años en que la rivalidad no significaba enemistad.

En diálogo con Redgol, el máximo ídolo de la historia del Cacique pone en reversa la memoria. "El último clásico que jugué fue el 1 de septiembre de 1985. Le ganamos 3-0 a la U y antes del partido, la barra de la U me hizo un homenaje muy lindo. me regaló un chuncho de bronce", rememora el mundialista.

La gratitud fue más allá del marcador. "Los jugadores de la U con Lucho Ibarra a la cabeza me hicieron un reconocimiento, porque sabían que era mi último clásico. Fue muy bonito. Anoté el último gol, el 3-0. El pase fue de Pititore (Víctor) Cabrera y definí de zurda con un hoyito a (Manuel) Pellegrini", se solaza el Rey del Metro Cuadrado.

Por eso, Caszely no tiene dudas. "Sí, la semana más linda es la del Superclásico. Lo vivía desde el primer día de la pretemporada, al saber cuándo nos tocaba con la U, con 70 mil personas en el Estadio Nacional. Colo Colo siempre fue local, porque eran 50 mil de Colo Colo y 20 mil de la U", reconoce.

"Hablaba con mis amigos en la U y lo mismo:, cuando daban el fixture, preguntaban cuándo se jugaba con Colo Colo. Pero todos los partidos contra Colo Colo son intensos, porque todos juegan bien cotra el Popular", sentencia.

Colo Colo no necesita la motivación de Paredes



Una de las noticias que marcará la semana del clásico es la que protagoniza el goleador histórico del enfrentamiento entre albos y azules, Esteban Paredes, quien baraja la opción de participar en los entrenamientos en Macul. Pero Carlos Caszely no parece muy de acuerdo con el aporte de Visogol.

"Paredes no juega, no tiene nada que ver. No necesita motivarlos, nadie necesita motivar a Colo Colo para entrar a ganar todos los partidos. Ahora van a ser 23 años (de superioridad alba). Siempre hay que dejar una ventanita abierta. No se puede ser autoritario porque esos no tienen idea. Siempre hay que dejar una ventanita abierta por cualquier detalle", asume.

El tema será el manejo de la presión. Carlitos sabe "los dos equipos están en formación, pero eso no va a influir en absolutamente nada. Tienen gente nueva y se están armando. Pero digan lo que digan, es un partido diferente, donde los nervios van a influir mucho más en la gente de la U, porque van a jugar en un Monumental lleno, una caldera. Los jugadores de Colo Colo se van a inflar un poco más", adelanta el ídolo albo.

Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentarán este sábado desde las 18:00 horas por la octava fecha del Campeonato Nacional. Sigue toda esta semana la cobertura especial de Redgol, con entrevistas, las posibles formaciones, la pasión de los hinchas y todo lo que necesitas saber para vivir una nueva edición del Superclásico.