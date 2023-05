Colo Colo y sus verdaderos hinchas se cansaron de los constantes incidentes de parte de los vándalos. Las polémicas que han dejado el Superclásico, el choque con Monagas y el último Clásico Universitario han dejado al fútbol chileno en un momento crítico por culpa de los equipos grandes.

Es por esto que este miércoles, en la previa del duelo con Boca Juniors por la tercera fecha de la Copa Libertadores 2023, el Cacique publicó un video con un potente mensaje contra los delincuentes. El mensaje es claro y directo: "No te queremos aquí".

Con figuras de ayer y hoy, Colo Colo se une para luchar contra los vándalos que han dejado, entre otras cosas, a los hinchas sin poder ver el duelo con los Xeneizes en el Monumental. El primero en hablar es Daniel Morón, quien lo hace corto y simple: "No queremos más castigos".

El capitán Esteban Pavez se suma y le habla directo a los vándalos, señalando que "a ti, que te subes a la reja para mostrar aguante y lanzar objetos, no te queremos aquí". Lizardo Garrido es otro que eaparece en el registro diciendo que "a ti, que llegas al estadio sin entrada y rompes todo para entrar igual, no te queremos aquí".

Otros como Carlos Caszely apela a lo emocional. "El club al que dicen amar es al que más perjudican", dijo el Rey del metro cuadrado. Luis Pérez insiste en ese punto y recalca que "un verdadero hincha no le garía daño jamás a Colo Colo".

Maximiliano Falcón y Vicente Pizarro ponen la cara por el actual plantel. "A ti, que ingresas bengalas y bombas de ruido sabiendo que están prohibidas, no te queremos aquí", dice el Peluca. "No más agresiones, no más insultos, no más destrozos en nuestro propio estadio ni en ningún otro", cierra el canterano.

Colo Colo espera sacar de una vez por todas a los ándalos que dejan al club complicado para sus desafíos. El choque con Boca Juniors tendrá tribunas vacías en algunos sectores, en lo que debe ser la mayor lección de que esto no se puede volver a repetir nunca más.

Revisa el potente mensaje de Colo Colo contra los vándalos