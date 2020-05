Nicolás Maturana cuenta la firme: "Johnny Herrera me pegó en el jacuzzi de la U"

Las transmisiones de Instagram Live de los futbolistas dan para todo. Y en particular las de Nicolás Maturana, quien pasó de la venta de limones a convertirse en uno de los animadores de las redes sociales con sus historias en el fútbol.

Y este sábado contó una para ponerla en un marco, cuando estaba al aire y Jaime Valdés se metió a los comentarios para hacerle preguntas. Una de ellas fue directo al grano: "¿Por qué te pegó Johnny Herrera'".

Maturana, que pasó tres ciclos por Universidad de Chile antes de su partida definitiva en 2016 fue con la sinceridad. "Fue porque lo molestaba mucho y me pegó en el jacuzzi... Pájaro qué andas preguntando hueás", contestó.

"(Yo) Era el único que molestaba al Johnny en la U. Se enojó, me agarró y me pegó. Pero nos llevábamos bien con el Johnny, teníamos una buena relación, pero siempre me molestaba y me pegaba", reconoció el Nico.

"Independiente de todas las cosas que hable, el Johnny era buena persona. A mí me trató bien y el Pepe Rojas también. Y en general todos, nunca he tenido mala relación con mis compañeros", explicó el ex hombre del Necaxa.

Valdés le echó más leña al fuego con otra pregunta: "¿Te dejó llorando?". Y Maturana contestó. "¡A dónde que me dejó llorando! Ese cuento les llegó a ustedes, chamulleros. Pero qué chance yo de pegarle al Johnny, es cómo tres veces más grande que yo", replicó.