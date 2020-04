Nicolás Peric pide más goles de Paredes a Johnny Herrera: "Para que nadie se acuerde de mí"

Desde octubre del año pasado que Esteban Paredes es el goleador histórico de nuestro Campeonato Nacional. Pero detrás de su hazaña aparece una cara menos feliz, la de los arqueros vencidos por el artillero de Colo Colo.

La estadística dice que Nicolás Peric es quien más lo sufrió: Paredes le marcó 17 goles cuanto atajó en Audax, Cobreloa y Cobresal. En segundo lugar aparece Johnny Herrera (U. de Chile, Everton y Audax) con 16 y más atrás Cristián Muñoz, con 15 tantos en contra.

Pero es Peric el protagonista de esta historia. En conversación vía Instagram Live con Catenaccio Sport, el arquero de Rangers en Primera B ironizó con la posibilidad de que Johnny Herrera le quite el primer lugar del ránking durante 2020.

"¿A quién le ha hecho más goles el goleador histórico del fútbol chileno? Al hueón. Ojalá que calce al Mono (Herrera) este año, que le haga cuatro goles. Paredes me ha hecho uno más que a él, me ha tenido para el hueveo", reconoció el ex arquero de la selección.

El ránking está ahí y tiene al Nico en primer lugar. Pero no se resigna. "Que le haga cuatro (goles) al Mono (Herrera) este año. Colo Colo todavía no juega con Everton así que (Paredes) tiene dos partidos (para hacerlo)", sentenció el arquero de 41 años.

Una mancha que quiere borrar en el año en que anuncia su retiro del fútbol profesional. Quiere ser campeón con Rangers, pero sobre todo saldar su cuenta con Paredes: "Que (Paredes) le haga cuatro o cinco goles (a Herrera) para que nadie se acuerde de mí".

El arquero se conectó desde la localidad de Vilches en el Maule y recibió algunas bromas de los hinchas. "Que invite a Paredes (al programa) y que revivan los goles que le hizo", posteó uno de los seguidores. "Estaríamos una semana", completó Nico Peric.