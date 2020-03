Nicolás Blandi no se hace drama: “Los goles van a venir, tengo que hacer el sacrificio y el desgaste para ayudar”

Nicolás Blandi pudo matar el partido entre Colo Colo y Athletico Paranaense con la que le quedó, pero le achicó el portero rival y no pudo. No obstante, con su experiencia, no se hace problemas.

“Lamentablemente no fue gol, pero el objetivo era que el equipo se recupere y gane partidos. Los goles van a venir, estoy tranquilo. Me tengo que brindar, hacer el sacrificio, el desgaste para ayudar al equipo”, reflexionó.

Además, puntualizó que “jugamos como se juega en Copa, son partidos cerrados, duros, pero estuvimos concentrados, tuvimos la actitud necesaria para llevarnos los tres puntos, lo pudimos liquidar antes pero afortunadamente nos acomodamos en el grupo y nos quedamos con la victoria. Teníamos que entender que era un partido de Libertadores, concentrados a los pequeños detalles, los 90 minutos, las divididas. Desde la actitud el equipo se impuso y convertimos un gol más que el rival”.

Sobre el futuro técnico, dijo que “se escuchan muchas cosas, pero no depende de nosotros. Nuestro trabajo es venir, entrentar y trabajar. Tenemos que respetar los tiempos (…) Somos futbolistas y nos brindamos con el entrenador que nos toque. Gualberto vino a dar una mano, se maneja con mucha humildad y tranquilidad y tratamos de respaldarlo (…) Son decisiones que no pasan por nosotros, si está hasta junio, diciembre o el momento que sea lo vamos a acompañar y nos vamos a brindar por la camiseta de Colo Colo”.

“Tratamos de no estar tan pendientes de lo externo, de todo lo que se dice. Nos enfocamos en el trabajo. No tuvimos un buen arranque, tenemos cosas para mejorar pero la Copa es un capítulo aparte, es otra cosa. No arrancamos bien en la altura y necesitábamos ganar”, abundó.

Finalmente, el ex San Lorenzo recalcó que “en Serena y este es un envión anímico. El martes tenemos una final y lo vamos a enfrentar así (…) La Libertadores es una gran motivación para todos, me transmiten que Colo Colo es un equipo copero y que le gusta jugarla. Estamos intentando hacer el mayor esfuerzo para poder pasar de fase”.