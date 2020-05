Murci Rojas y el conflicto en Colo Colo: "A nadie le gusta que le saquen el sueldo, hay que ser honestos"

El plantel de Colo Colo y los directores de Blanco y Negro aún no llegan a un acuerdo por el tema salarial que aquea a los de Macul. Se especula que hoy puede haber noticias al respecto.

Ante esto, Francisco Murci Rojas, en conversación con Al Aire Libre de Radio Cooperativa, opinó en extenso del tema del momento en el estadio Monumental.

"No quiero quedar bien por un lado y por el otro, entre los jugadores y el directorio, pero esta pandemia ha hecho que no vuelva el campeonato y más encima hacen entrenamientos online, que no genera dinero al directorio", expresó.

Además agregó que, "claro que hay una situación compleja, tienen que solucionarlo por el bien del club. Los jugadores tienen que acceder y llegar a un buen entendimiento y acuerdo, estamos recién empezando con esta situación y no sabemos cuándo va a volver el campeonato".

Murci Rojas en Colo Colo

Para finalizar, Murci Rojas contó que, "a nadie le gusta que le saquen el sueldo, hay que ser honestos y transparentes... yo creo que -los jugadores- no están trabajando, están haciendo sus ejercicios o clases online, que no es lo mismo".