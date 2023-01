Uno de los pocos refuerzos que ha llegado a Colo Colo es Matías Moya. De hecho es el único de características ofensivas, por lo que ante la salida de jugadores como Gabriel Costa y Juan Martín Lucero, las expectativas en el ex jugador de Ñublense son altas.

El formado en River Plate, elenco donde debutó el 2016 con 18 años, entiende lo que significa ponerse la camiseta de un gigante como Colo Colo y asume ese desafío. "Venir a un club grande son otras exigencias, donde primero siempre está ganar, ganar y ganar. Me pasó en River, que también es muy exigente. Voy a tratar de tomarlo con tranquilidad nomás", manifestó.

Sabe que pelear el puesto no será fácil debido a que "hay un grupo de jugadores de primer nivel", aunque no teme a esa competencia. "Sé que tendré que pelear el puesto, pero donde me toque voy a apoyar e ir siempre para adelante", manifestó en la pretemporada de los albos.

Asegura que con los nuevos compañeros está tomando una buena química. "Me siento cada vez mejor, muy feliz de pertenecer al equipo. Desde el primer día me hicieron sentir como uno más. Estoy trabajando duro, hay mucha intensidad y estoy contento por eso", manifestó.

"Voy a trabajar duro y el doble para si me toca entrar del arranque, bienvenido sea. Y si me toca estar desde el banco también aportar y ser una alternativa más para el técnico", contó sobre su mentalidad en estos primeros días trabajando con los albos.

De hecho asegura que para eso el tema físico será preponderante. "Piden mucha intensidad, la pretemporada servirá para todos. Tenemos doble turno, donde en la mañana tenemos algo más de pelota y a la tarde es algo más físico", complementó el refuerzo llegado de Ñublense.