Mouche hace bolsa a medio mundo por la programación: "El jugador les chupa un huevo"

Pablo Mouche no estaba de buen humor tras el triunfo de Colo Colo ante Deportes La Serena, aunque de igual manera valoró el cometido de su equipo.

"El equipo anímicamente va a llegar muchísimo mejor, tenemos que ser inteligentes en estos días para recuperarnos bien, descansar, recuperar a los jugadores. Será importante la comunicación, plantear el partido de manera inteligente", dijo el argentino.

Luego, se espantó con las preguntas sobre el sucesor de Mario Salas. "No sé, no hablo del técnico. No quiero, dale, otra pregunta. No voy a hablar del técnico, muchachos, pregúntenle a Espina, a los indicados, a mí pregúntenme de fútbol. Respeto al técnico que está que está llevando una situación complicado. Lo otro es de los directivos y del mánager", lanzó.

Finalmente, y antes de abandonar de manera abrupta la zona mixta, repartió palos por la programación. "Venimos de un viaje, en altura, viajar cuatro horas en avión y nos ponen el partido el sábado a las 12:00. El jugador les chupa un huevo, siempre quedamos expuestos. Tenemos una seguidilla de partidos y nos ponen primer partido del sábado. O nos suspenden el partido o, hermano, nos pones a la noche. Y si no hay seguridad, suspéndelo. Así piensan siempre, lo pensaron con la seguridad y le pegaron 400 bombazos a un jugador", disparó.