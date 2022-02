Una larga negociación tuvo final feliz para Iván Morales, quien logró dar el salto desde Colo Colo hacia Cruz Azul, que tiene las esperanzas puestas en el delantero chileno para que se convierta en una de las piezas más importantes de su equipo en una etapa que arranca formalmente este viernes.

El atacante de 22 años llegó ya a tierras mexicanas donde fue recibido por el calor de varios hinchas de uno de los equipos más populares del país, que no perdieron la oportunidad de tomarse alguna fotografía con su nuevo refuerzo, que en unas horas se realizará las pruebas médicas con la institución.

El jugador, quien estuvo con la selección chilena en la más reciente doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, también habló con los medios de comunicaciones. "Vengo de Colo Colo, el club más grande de Chile, y vengo a uno de los más grandes de México", sentenció.

El Tanque se mostró feliz porque todos los obstáculos que hubo en la negociación se superaran para poder sellar su incorporación. "Siempre estuve tranquilo, Cruz Azul siempre tuvo interés por mí, sabía que se podía dar", puntualizó.

"La verdad es que vengo a hacer mi aporte, vengo con muchas ganas de dar lo mejor de mí. Me motivó mucho venir, me han hablado muy bien del club, un club gigante. Muchos hinchas me escribieron y eso me motivó. Estoy muy ansioso de debutar y de ponerme la camiseta", añadió Morales sobre su llegada a Cruz Azul.