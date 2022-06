La intertemporada de Colo Colo arrancó con todo pensando en la segunda rueda del Campeonato Nacional con el equipo concentrando en Argentina pensando en la mitad final de una temporada en la que buscan el título local mientras que se centran en avanzar en Copa Sudamericana.

En el ecuador de la campaña también se presenta la posibilidad de fortalecer la plantilla y también para dar salida a futbolistas que no cumplieron las expectativas, tal es el caso de Christian Santos, quien no ha podido rendir según lo esperado desde su llegada al Cacique, un tema que no esquivó el técnico Gustavo Quinteros.

El entrenador del Cacique lamentó que las cosas no se dieran con el venezolano, quien ahora deberá buscar equipo para continuar en su carrera. "Vino como refuerzo y no tuvo el rendimiento que a lo mejor él y nosotros esperaba. Tal vez no tuvo tantas oportunidades", manifestó el estratega.

Es por eso que dejó en sus manos la posibilidad de marcharse para permitir el fichaje de otro foráneo. "Es una decisión del jugador si puede buscar un equipo donde pueda jugar más seguido y también de liberar un cupo para incorporar otro extranjero, ya sea para reemplazarlo a él o a Solari si se va".

Santos nunca pudo establecerse como una buena opción para Quinteros y desde su llegada solo ha logrado disputar 15 compromisos entre todas las competiciones llegando a marcar tan solo un tanto, ante Palestino para sellar la goleada de 5-0 en el mes de marzo.