Mayne-Nicholls cuenta la firme y se queja por el fair play financiero en Sudamérica: "Colo está en desigualdad de condiciones con el resto"

La última gran campaña de un equipo chileno en la Copa Libertadores fue en 2012, cuando Universidad de Chile llegó a semifinales. Luego de ello, los clubes nacionales han sufrido en el concierto internacional, situación que abordó el vicepresidente de Colo Colo, Harold Mayne-Nicholls.

El ex mandamás de la ANFP explicó que debido a la ausencia de un fair play financiero en Sudamérica es muy complejo competir a la hora de realizar fichajes.

"Que lleguemos a la final de la Copa Libertadores sería espectacular. ¿Por qué es difícil? la gente dice 'no, el fútbol chileno no se refuerza'. Pero nosotros competimos, sobre todo Colo Colo, en desigualdad de condiciones frente al resto. Nosotros tenemos que rendir frente a autoridades externas del fútbol todas nuestras situaciones económicas y financieras cada tres meses", explicó el directivo en diálogo con el CDF.

Mayne-Nicholls fue más allá y agregó que "no me puedo comprometer a traer a alguien, a quien no le voy a pagar cuando corresponda, porque me llegan sanciones de entes externos al fútbol. Mientras en el fútbol sudamericano no exista el fair play financiero los chilenos competimos en desigualdad de condiciones".

El periodista puso un ejemplo claro, que dice que los equipos contratan sin tener recursos para pagar las cartas de los jugadores: "lean el diario La Nación de Argentina, hace unos días atrás cuando River Plate pierde la Copa Libertadores, River cargaba una mochila de deudas, que esperaba sanear ganando la Copa Libertadores. No la ganó y ahí están. Aquí no hay deudas, porque no te lo permite el sistema. Nosotros no podemos presentar un presupuesto negativo o con deuda".